Látás, ízlelés, tapintás, hallás, szaglás persze az intuíció. Bizonyára rád is hat, ha megérzed az utcán a veled szembe jövő járókelő parfümjének illatát. Legfőképpen akkor, ha ez az illat kellemes. Vagy az is feltűnik, ha a környezetedben megszólal valaki és nagyon nyugtató a beszédhangja. Az is lehet, hogy valaki megérint. Azt is könnyen észreveszed, ha valaki messziről figyel téged. Összességében minden érzékünk arra van, hogy befogadja a környezetünkben történteket és sokszor elég egy pici impulzus, hogy erős hatást váltson ki belőlünk.