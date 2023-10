Arnold Schwarzenegger őszintén beszél arról, hogy az önbecsülését mennyire megviselte, hogy öregszik. Azt állítja, nagyon nehezen békélt meg azzal, hogy megváltozott a teste: nem úgy néz ki és nem is bír annyit, mint régen.

A 76 éves Schwarzenegger a The Howard Stern Show-ban adott interjút arról, miként éli meg az öregedést. A hétszeres Mr. Olympia-győztes Howard Sternnek elmondta, nem elégedett azzal, amit a tükörben lát. És ez akkor is így van, ha nyilvánvalóan sportosabb még ma is, mint a korosztályának a legtöbb tagja.

Nézem ezt a testet... nézem a mellizmokat, amelyek korábban kemények voltak, most csak ott lógnak. Mi a fene folyik itt? – idéz az interjúból a PageSix.

Arról is beszélt, hogy tisztában van vele, hogy mások is megélik ezt, de úgy véli, a legtöbbeknek nem kell megküzdeniük azzal, milyen egy supermanból átlagos férfivá válni.

Az egy dolog, hogy látod magad megöregedni és azt, hogy egyre rosszabb formában vagy, de a legtöbb ember soha nem is volt formában és az más, nem érzik a veszteséget – fejtegette.

30 vagy 40 évesen nem gondoltam arra, hogy ez bekövetkezik majd és most pedig nem tudom másképp megfogalmazni: ez szívás.

Schwarzenegger elmondta, hogy az első sokk akkor érte, amikor 50 évesen szívműtéten esett át. Sérült árunak és sebezhetőnek érzte magát. Később többször is meg kellett operálni. Amikor az orvos azt mondta, nem szabad többet nehezet emelnem, megfordult velem a világ – emlékezett vissza az egykori Terminátor.

Az edzési rutin megváltoztatása mellett Kalifornia egykori kormányzója az étrendjét is megváltoztatta, csak kétszer eszik naponta reggel és este, hogy semmiképpen ne hízzon el.

Schwarzenegger leszögezte, életkora és megváltozott teste ellenére tele van energiával és lelkesedéssel, úgy érzi, várnak még rá izgalmas kihívások.