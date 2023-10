A „balkán Nostradamusaként" is elhíresült Baba Vanga jövendölései már évek óta tartják lázban az embereket, hiszen úgy tűnik, hogy sok katasztrófát jósolt meg előre. Azt azonban, hogy ki is volt ő, és honnan származik a különleges képessége, kevesebben tudják: átlagos gyerekként élt mindaddig, amíg egy tornádó a levegőbe nem repítette.

A misztikus bolgár jósnő, Baba Vanga jövendöléseire időről időre felkapják az emberek a fejüket. Most éppen azért, mert Izrael és a Hamász konfliktusát is megjósolta, „nagy muszlim háborúról" beszélt – állítólag. Az 1996-ban elhunyt „balkáni Nostradamus" előrejelzéseit sokan ismerik, de életéről kevesen tudnak. Ő is átlagos gyerekként született, azonban egy tornádó mindent megváltoztatott.

Vangelija Pangyeva Guscserova néven látott napvilágot a későbbi Baba Vanga 1911. október 3-án, az Oszmán Birodalomban, Sztrumicában, mielőtt a várost 1912-ben átadták volna Bulgáriának. Ugyan mivel koraszülött volt, több egészségügyi problémával meg kellett küzdenie, ezt leszámítva egy jó darabig átlagos gyerekként élte az életét. Különccé először akkor vált, amikor barátaival orvososat játszott, ám ő komolyan vette a feladatát: gyógyfüveket írt fel nekik kitalált problémáikra. Életében a fordulópont 12 éves korában érkezett el, amikor állítólag felkapta egy tornádó, és egy közeli földterületen ért újra földet. A kislányt hosszas keresgélés után találták meg a földön fekve, szemét kosz és homok takarta. Állítólag nagy fájdalmai miatt ki sem tudta nyitni a szemeit. Mivel a család nagyon szegény volt, nem tudták meggyógyíttatni, így vesztette el fokozatosan a látását. Később azt mondta, az eltűnésének idején volt az első látomása, ekkortól fogva vált képessé megjósolni a jövőt...

Különleges képességének híre lassan, de biztosan terjedt, a II. világháború idején már sokan csodálták jövendőmondó képességéért és azért, mert gyógyítani is tudott. Rengetegen keresték fel azért, hogy megtudják, rokonaik, szeretteik élnek-e még, és ha nem, akkor hol érte őket a halál. Baba Vanga olyan híressé kezdett válni, hogy III. Borisz bolgár cár is meglátogatta őt 1942. április 8-án, de nem ő volt az utolsó politikus, aki elment a jósnőhöz. A II. világháború után a bolgár rendőrség és a kommunista párt megpróbálta elfojtani Vanga tevékenységét, de az emberek továbbra is látogatták a jósnőt. Az 1960-as években, miután a rendőri ellenőrzés és a társadalmi nyomás csökkent, a petricsi önkormányzat és a Bolgár Tudományos Akadémia egyik intézete is támogatta munkáját. A Bolgár Kommunista Párt Politikai Hivatalának tagjai és vezető értelmiségiek is konzultáltak vele, köztük állítólag Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára is. A rossz nyelvek szerint Baba Vanga állítólag a bolgár titkosszolgálatok által összegyűjtött adatokat használta fel, hogy elnyerje látogatói, köztük számos külföldi és bolgár politikus bizalmát, de természetesen erre nincs bizonyíték. Vanga 1996. augusztus 11-én mellrákban halt meg, temetése nagy tömegeket megmozgatott.

A halála óta időről időre felbukkan a neve, ugyanis sok katasztrófát megjósolt - amennyiben valóban tőle származnak azok a jövendölések, amiket neki tulajdonítanak. Mivel próféciáit nem írta le, nem lehet bizonyítani, mindenesetre sok olyan jóslat jelent meg a neve alatt, amely meg is történt.

Leghíresebb jóslatai

„Egy hatalmas hullám borít majd be egy nagy, emberek és városok által ellepett partot, és minden eltűnik a víz alatt. Minden elolvad, akár a jég." Ez az állítólagos jövendölése a 2004-es cunamira utal, amely Ázsia délkeleti és déli részén, valamint Afrika keleti részén okozott nagyon jelentős károkat. A halálos áldozatok pontos száma nem ismert, de akár 200 ezer felett is lehet.

„Az amerikai testvérek elesnek, miután megtámadták őket az acélmadarak." Ez a jóslata a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások megjövendölése, amely során több gépet is eltérítettek az al-Káida tagjai. Egy-egy utasszállító repülőgép csapódott be a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, egy a Pentagon Virginia állambeli arlingtoni épületébe, egy másik pedig Pennsylvania államban csapódott földbe.

„Egy narancssárga ruhát látok a füstben és a tűzben" - Baba Vanga ebben a jóslatában Gandhiról beszél. Azon a végzetes napon, 1984 októberében, amikor a testőrei tüzet nyitottak Indira Gandhira, ő valóban sáfrányszínű szárit viselt.

Egyes források szerint megjövendölte a Szovjetunió felbomlását, a csernobili atomerőmű-balesetet, Joszif Sztálin halálának dátumát és az orosz K–141 Kurszk tengeralattjáró elsüllyedését, de azt is, hogy afro-amerikai személy lesz az Egyesült Államok 44. elnöke.