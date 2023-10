Colleen, aki a TikTokon @queenxxcolleen néven ismernek, megosztotta fogyókúrás módszerét közel harmincezer követőjével. Azt állítja, a gyakorlatokat, amelyekkel ő lefogyott a lusta nők is kedvelni fogják és még csak az ágyból se kell kimászni az elvégzésüköz. Emellett étkezési tanácsokat is adott.

Colleen azt állítja, az ágyban végzett gyakorlataival 35 kilót fogyott, úgy hogy nem számolt kalóriát és edzőterembe se járt.

Nos, persze az étkezésére azért odafigyelt. Azt javasolja a követőinek, egyenek úgy mint az urak vagy a nagy sztárok. Persze ne annyit, hanem olyan elegánsan.

Amikor eszem, úgy teszek, mintha Keira Knightly lennék egy 1800-as évekbeli darabban. Tegyél úgy, mint ha előkelő lennél, ne habzsolj, ne egyél gyorsan - javasolja.

Minden falat után tedd le a villát, élvezz ki minden falatot - tette hozzá, mint ahogyan azt is, hogy ha jóllaktunk, bármennyire is finom az étel, fejezzük be az evést, idézi Colleent a Daily Mail.

Colleen elmondta azt is, hogy utálja az edzőtermeket, sőt, edzeni sem szeret, de az ágyban minden nap csinált néhány gyakorlatot, hogy megmozgassa az izmait. Elárulta, nincsen meghatározott ismétlésszámuk a gyakorlatoknak, addig csinálja, amíg bírja és amíg kedve van hozzá.

Néha többet tudok, néha kevesebbet - szögezte le.

