Will Smith felesége, Jada Pinkett Smith négy napja árulta el egy interjúban, hogy már hét éve külön élnek férjével. A színész eddig hallgatott, most azonban levélben reagál felesége szavaira.

Jada Pinkett Smith az interjúban arról beszélt, hogy a kapcsolatuk nem működött, mindkettejüknek volt egy elképzelése arról, hogy a másiknak milyennek kellene lennie, és ebben megrekedtek. Ennek ellenére mély szeretetet éreznek egymás iránt, próbálják kitalálni, hogyan maradhatnának együtt.

Will Smith a The New York Timeshoz eljuttatott levelében reagált felesége szavaira. Azt írta, érzelmi vakságban szenvedett.

„A szavai felébresztettek, ő együttérzőbb és okosabb, mint én. Amikor az életed több mint felét töltöd el valaki mellett, egyfajta érzelmi vakság lép fel. Könnyen elveszíthetjük érzékenységünket arra, hogy meglássuk a kapcsolatba rejlő aprógásokat és szépségeket" - idézi a színész írását a New York Post.