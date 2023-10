Jada Pinkett Smith elmondta, hogy már hat évvel a 2022-es, botrányos Oscar-gála előtt szétköltöztek férjével. Elváltak, de nem papíron. A színésznő azt mondta, nem álltak készen arra, hogy a nyilvánossággal is megosszák a szakításuk hírét.

„Nem tudtuk, hogyan mondhatnánk ezt el az embereknek" - mondta a színésznő.



A szakítás okairól annyit árult el, sok dolog vezetett oda. Tulajdonképpen mindkettőjüknek volt egy elképzelése arról, hogy milyennek kellene lennie a másiknak, és ebben megrekedtek.

„Mire 2016-ot írtunk, már csak kimerültek voltunk a sok próbálkozástól, hogy rendbe hozzuk a kapcsolatunkat" - mondta.

Hiába hidegültek el egymástól, a nyilvános megjelenéseiken még mindig párként viselkednek. Így történt az ominózus Oscar-gálán is, ahol Smith felpofozta Chris Rockot, mert megjegyzést tett Jada kopaszságára.

A színésznő egy darabig gondolkodott a hivatalos váláson is, de rájött, hogy sosem fogják tudni megtenni, képtelenek megszegni az egymásnak tett ígéretet. Jelenleg is külön élnek. Hogy milyen fázisban van most a kapcsolatuk, azt maguk is csak találgatják, azt mondta, sokat és keményen dolgoztak magukon mindketten az elmúlt időben:

Mély szeretetet érzünk egymás iránt, és próbáljuk kitalálni, mit hozhat ez még számunkra."

Will és Jada a marylandi Baltimore-ban házasodtak össze 1997 szilveszterén. Két közös gyermekük van, Willow (22) és Jaden (25).