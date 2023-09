Már tiniként dollármilliomos volt, Mr. Július a beceneve, nyitott házasságban él a feleségével, és épp a visszatérésre készül a hatalmas botránya után. 55. születésnapját ünnepli Will Smith, aki zenészként, sorozatsztárként és filmcsillagként is csúcsra jutott, és akiről talán te sem tudtad az alábbi érdekességeket.

Tiniként üzleti megállapodást kötött az apjával

1968. szeptember 25-én Philadelphiában született egy iskolai titkárnő anya és egy mérnök apa gyermekeként. Tizenévesként egyedül a rap érdekelte, és egy megállapodást kötöttek az apjával, miszerint egy éven át finanszírozza a zenei karrierjét, de ha ezalatt nem sikerül befutnia, egyetemre megy helyette.

20 éves kora előtt már dollármilliomos volt

Ez a befutás pedig nem maradt el, a DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince duó tagjaként Will Smith már azelőtt slágerlistás dalokban működött közre, hogy leérettségizett volna. Még 20 sem múlt, amikor már dollármilliókat keresett, és a Grammy-díjátadón frissen debütáló „Legjobb Rap Előadó" kategóriát elsőként ő nyerte el.

Egy adóhátraléknak köszönheti a színészi befutását

Az első dollármilliók után az ifjú rapsztár elfelejtette az adókat befizetni, így aztán annál jobban meglepődött, amikor a hatóságok egy közel 3 milliós számlával jelentkeztek nála, és elkezdték zárolni a dolgait. Gyorsan pénzhez kellett jutnia, ezért aztán leszerződött a Kaliforniába jöttem tévésorozathoz, ami aztán színészként is sztárrá tette.

A sikerei miatt Mr. Július a beceneve

Jó néhány rekordot tart Hollywoodban: rajta kívül senki másnak nem sikerült, hogy 8 egymást követő filmje is 100 millió dolláros bevétel fölé jusson Amerikában, hogy 11 egymást követő filmje is 150 millió fölé jusson a világon, és 8 egymást követő filmje is a toplista első helyén nyisson. Ezeket a nagy kasszasikereket pedig rendszerint nyár közepén mutatták be a mozik, így ragadt rá ekkoriban Smith-re a Mr. Július becenév.

Illegálisan mászott fel Budapest leghíresebb hídjára

A Gemini Man című filmjének forgatása miatt tartózkodott Budapesten Will Smith, egy netes kihívás kedvéért megmászta (mint később kiderült, mindenféle engedély nélkül) a Lánchidat, hogy hajnali táncot lejtsen a tetején.

Imádja a logikai játékokat

Szintén magyar vonatkozású az egyik hobbija is: imád a Rubik-kockával játszani, az egyéni rekordja mindössze 55 másodperc a kirakására, az ezirányú képességeit pedig a Kaliforniába jöttem és A boldogság nyomában esetében a kamerák előtt is bemutatta. De nem csak a Rubik-kocka kínálta elmejátékot kedveli, a sakkozásnak is nagy kedvelője.

Nyitott házasságban él a feleségével

Kétszer nősült meg, 1992 és 1995 között Sheree Zampino oldalán élt át egy rövid házasságot, 1997 óta pedig a sztárszínésznő Jada Pinkett Smith a felesége. Interjúkban mindketten bevallották, hogy nyitott házasságban élnek, és mindkettőjüknek volt már házasságon kívüli kalandja a közös évek alatt.

Mindhárom gyerekével láthatod közösen szerepelni

Az első házasságából származó fia, Trey Smith szerepelt vele a slágerré vált Just the Two of Us című dalának klipjében. A második frigyéből két gyereke született: Willow Camille Reign Smith a Legenda vagyokban alakította a lányát, míg Jaden Smith a fiát játszotta A boldogság nyomában, és A Föld után című filmekben.

10 évre kitiltották az Oscar-gálákról

A színészi karrierje csúcsára 2022-ben ért fel, amikor megkapta az Oscar-díjat a Richard király című életrajzi dráma főszerepéért. Az este mégsem erről maradt emlékezetes, hanem arról az incidensről, aminek során Smith a színpadon lekevert egyet a műsorvezető Chris Rocknak, mert a feleségén viccelődött. Az eset következtében a Filmakadémia egy évtizedre kitiltotta Smith-t a gálákról, a tagságáról pedig önként mondott le.

Épp visszatérésre készül

Az Oscar-botrány után nem meglepő módon tartott egy kis szünetet a karrierjében, de épp most készül előállni több új filmmel is. A Bad Boys 4 már le is forgott, és 2024-ben érkezik a mozikba, a The Council harlemi gengszterfilm, a Fast an Loose bűnügyi thriller és a Repülők, vonatok, automobilok című klasszikus vígjáték remake-je pedig előkészítés alatt állnak.