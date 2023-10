Az interneten rengeteg tipp és trükk található a jégtelenítéshez, illetve arról, hogy mit ne tegyünk. Az egyik legfontosabb, hogy ne legyen bekapcsolva a levegőkeringetés a jégtelenítés közben.

Az egyik legelterjedtebb tévhit a téli jégtelenítésről és párátlanításról, hogy ilyenkor érdemes az autóban bekapcsolni a levegőkeringetést. Ez a funkció minden autóban megtalálható, a gombján egy kis autó piktogram van, benne egy forgó nyíllal. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a téli hidegben soha nem szabad bekapcsolni a levegőkeringető rendszert

- idézi a Ladbible Eden Tyres szakembert. Ezt csak melegben szabad használni, hűvös időben csak ártunk vele - tette hozzá.

A légkeringtés felfogja a páratartalmat, az autó belsejében tartja, bepárásodik a szélvédő - magyarázza a szakember.

Fontos az is, hogy az autósok indulás előtt megnézzék, hogy a szélvédőmosó folyadék használható-e. Amikor menet közben derül ki, hogy a mosófolyadék belefagyott az autóba, az nagyon veszélyes - írja a vg.

A közösségi médiában egyre gyakrabban látni azt is, hogy a zacskóba töltött forró vízzel olvasztják a jeget. Ettől azonban az üvegen repedések keletkezhetnek, sőt be is törhet - szögezte le a szakértő.