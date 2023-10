KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Tele vagytok tervekkel a hosszú hétvégére. Ugyanakkor vedd komolyan a tested jelzéseit! A hét során felgyülemlett idegeskedés és stressz még nem engedi, hogy lazíts. Szólj a párodnak, adjon időt neked! A folytatás remeknek látszik az égi folyamatok tükrében. Majd a hosszú hétvégét követően az érzelmeké lesz a főszerep. Dicséretes, ha felvállaljátok az érzéseiteket...

Szingli Kos

A hosszú hétvége nem indul az elvárásaidnak megfelelően. Szombaton még feszült lehetsz. A hét során felgyülemlett idegeskedés és stressz még nem engedi, hogy lazíts. Engedd meg magadnak a lazítást! A folytatás remeknek látszik az égi folyamatok tükrében. A hosszú hétvégét követően valóságos érzelmi cunamival találkozhatsz. Ne ijedj meg!

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Remek fényszögek garantálják, hogy jó passzban leszel a hosszú hétvégén. Csak arra kell ügyelned, hogy hétfőn megelőzz egy felesleges vitát. Keddtől el kell viselned az olyan embereket, akik lustaságból vagy kényelemből tőled várják a megoldást. Ez okozhat benned feszültséget, amit semmiképp se öntsd rá a kedvesedre! Nem ő tehet arról, hogy tele vagy léhűtő emberekkel.

Szingli Bika

Nem lesz okod panaszra a hosszú hétvégén. Csak a hétfő tartogat egy kis zűrzavart, de ezt ügyesen fogod kezelni. Keddtől sok türelemre lesz szükséged, mert csupa olyan emberrel lesz dolgod, akik tőled várják a megoldást. Ez hol büszkeséggel tölt el, hol bosszant. Jobban jársz, ha az előbbi dominál. Persze közben elengedhetetlen, hogy haladj a saját munkáddal is.

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Kerüld a csípős megjegyzéseket a hosszú hétvégén! Akkor is, ha nem a szerelmedre vonatkozik a kritikád, mert hajlamos lesz magára venni! Fontos, hogy pihenjetek, és töltődjetek, hogy újult erővel vethessétek bele magatokat a munkába. Arra is figyeljetek a hosszú hétvégén és utána, hogy ne csak másokkal, hanem magatokkal, a kapcsolatotokkal is törődjetek!

Szingli Ikrek

Vasárnap bolygód, a Merkúr belép a Skorpióba, és innentől hajlamos leszel a csípős megjegyzésekre. Ezt van, aki jól viseli, és van, aki nem. Utóbbiak megsértődhetnek. Hiába szántad poénnak, nem mindenkinek van kifinomult humorérzéke. És sokan nem értik az intellektuális viccet. Ez nem újdonság. Az egész heted korrigálással telik, ha nem vigyázol.

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Jó hatással van rád, hogy a bolygók már a hosszú hétvégén egymás után lépnek be a Skorpióba. Ettől visszatér a derűlátásod, és mindent jobb megvilágításban látsz. A párod nagyon örül ennek, mert sokszor nem tud mit kezdeni a kétségbeeséseddel. Meg kéne kímélned őt a mélyrepüléseidtől. Már csak azért is, mert azt hiheti, hogy elbizonytalanodtál vele kapcsolatosan.

Szingli Rák

Örülhetsz, mert jó hatással van rád, hogy a bolygók már a hosszú hétvégén egymás után lépnek be a Skorpióba. Ettől visszatér a derűlátásod, és mindent jobb megvilágításban látsz. További jó hír, hogy keddtől csütörtökig a vizes jegyekben járó bolygók a legkedvezőbb fényszöggel kapcsolódnak, ami neked is kedvező. Akkor is, ha most kicsit több lesz a könny. De ezek örömkönnyek...

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Hétvégén biztosan tudtok időt szakítani a szüleitekre és/vagy a tágabb értelemben vett családra. Biztosan nagyon várnak titeket. Három napba belefér ez, sőt még egy kis lustálkodás is. Majd keddtől póker arcot kell felvenned, mert a bolygók szentimentális hangulatot hoznak. Ezek szerinted fölöslegesek, mert eltérítik az embereket a lényegtől. Kerüld a kritizálást!

Szingli Oroszlán

Ugye, a hosszú hétvégén tudsz időt szakítani a szüleidre és/vagy a tágabb értelemben vett családra? Tudd, hogy nagyon várnak téged! Ne morogj! Három napba bővel belefér ez, és egy kis lustálkodás is. Azután póker arcot kell felvenned, mert a bolygók érzelgős hangulatot mutatnak. Ez azért bosszanthat téged, mert szerinted fölöslegesen térítik el az embereket a lényegtől. Lehet, hogy igazad van...

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

A párod hiába mondogatja, hogy ülj le a fenekedre és pihenj! Neked nem pihenés a semmittevés. Jobban szereted, ha rendet rakhatsz, mert a látványos tisztaság a heverészésnél sokkal jobban feltölt. Ennek tükrében alakítsd a hosszú hétvégédet! Keddtől el kezdheted tervezgetni az év hátralévő heteit, hónapjait. Ebbe mindenképpen vond be a párodat!

Szingli Szűz

Ismered magad már annyira, hogy tudd, neked nem pihenés a semmittevés. Jobban szereted, ha rendet rakhatsz, takarítasz. Téged a tisztaság látványa, érzése jobban feltölt, mint a heverészés. Ennek tükrében alakítsd a hosszú hétvégédet! Akkor is, ha emiatt kritikát kapsz. Keddtől járj nyitott szemmel és füllel, mert olyan információt kaphatsz, ami hamarosan jól fog jönni!

