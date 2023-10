Az Oscar-díjas színésznő hosszú bejegyzést írt arról, hogy véget ért a kapcsolata, mégpedig hűtlenség miatt. Bár nem nevezte meg, hogy kivel szakított, ám sejteni lehet, ugyanis Lupitát a legutóbb Selema Masekela televíziós műsorvezetővel és sportkommentátorral hozták kapcsolatba, amit 2022-ben meg is erősítettek.

Lupita az első kenyai származású színésznő, akit az Amerikai Filmakadémia Oscar-díjra jelölt, és alakításáért haza is vihette az arany szobrot. Néhány éve a Lancôme kozmetikai márka nagykövete lett, amelynek ihazgatója így mutatta be: "meglepően gyönyörű és intelligens, szerény, de erős ahhoz, hogy a saját útját járja". - A színésznőről bővebben ebben a cikkünkben olvashatsz.

A színésznő posztjában arról ír, hogy bár sokkal fontosabb és szomorúbb dolgok is vannak a világon, mint az ő szerelmi bánata, ám neki most nagyon fáj, hogy elárulták és becsapták.