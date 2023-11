Aggasztó egészségi tünetekkel és vacak kedélyállapottal néz szembe Robbie Williams. A közel 50 éves sztár úgy véli, a folyamatos bulizással sokat ártott a hormonrendszerének, és egy szóviccel is élt, kijelentette: manopauzán megy át.

Ritkuló haj, csökkent nemi vágy, álmatlanság és letargia — úgy tűnik, ezek nem csak a változó korú nőket, de a férfiakat is sújthatják. Robbie Williamset mindenképpen: nem tagadja, nincs kirobbanó formában elérte a férfiklimax.

A négygyermekes apuka a The Sunnak adott exkluzív interjút a róla készült Netflix sorozat novemberi megjelenése előtt. A haj ritkul, a tesztoszteron fogy, a szerotonin már távozott, a dopamin pedig rég azt mondta, viszlát. Elhasználtam minden természetes boldogsághormont a szervezetemből, és megérkezett a "manopauza"

— nyilatkozta és hozzátette, bánja, hogy azt, amit a szervezetével művelt a kilencvenes és kétezres években.

A Netflixre készülő dokumentumfilmben Robbie bevallja, hogy igazi rocksztáréletet élt, naponta megivott egy üveg vodkát, semmiféle drogot nem utasított vissza és a csoportos szexre se mondott nemet, most pedig kajafüggőséggel küzd. Robbie nem tagadja, szeretne botoxoltatni, ám az életéről szóló dokufilm alkotói mindezt a forgatás végéig nem engedélyezték neki. Ezen kívül a tokáját is korrigáltatná és úgy véli, a fogain is lenne mit dolgozni. Elárulta, karácsony környékén megy konzultációra a plasztikai sebészhez, és az említett optikai tuning lesz saját maga számára az 50. születésnapi ajándéka.

Az NHS szerint a férfi menopauza – vagy andropauza – a 40-es éveik végén és az 50-es éveik elején járó férfiaknál alakulhat ki . A tipikus tünetek közé tartozik a hangulati ingadozás, a nemi vágy és az izomtömeg elvesztése, az alvási nehézségek és a rossz rövid távú memória. A tesztoszteronszint lassú csökkenése lehet az egyik tényező, ami közrejátszik ebben, míg a másik a hipogonadizmus, amikor a herék kevés vagy egyáltalán nem termelnek hormont.