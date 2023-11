A PMS, azaz a premenstruális szindróma tünetei a menstruációt megelőző 7-10 napban keserítik meg az életünket. Ilyenkor ingerlékennyé válhatunk vagy éppen mély depresszióba zuhanhatunk, bármi megtörténhet, és ha ez nem lenne elég, még erős fájdalom is gyötörhet. Szerencsére van egy nagyon jó módszer, amivel nemcsak a tüneteket enyhítheted, de a kilók is leolvadnak rólad. Két legyet üthetsz egy csapásra.

A PMS-nek nem csupán a fent említett lelki tünetei vannak, a testünket is alaposan meggyötörheti: fájhat a fejünk, feszülhet a mellünk, görcsölhet a hasunk vagy épp éhségrohamok törhetnek ránk. Bármelyik tünet is jelentkezik, esetleg az összes egyszerre, a menstruáció előtti időszak szinte minden nőt megvisel, nem beszélve a közvetlen környezetükről. A megfelelő étkezéssel azonban sokat javíthatunk az állapotunkon.

Mit érdemes fogyasztani?

Rendkívül fontosak a vitaminok! A menstruáció előtti időszakban zsírokban szegény ételeket kell fogyasztani, és hasznos lehet az is, ha B6-, C-, E-vitaminban, valamint magnéziumban és kalciumban gazdag ételeket viszünk be a szervezetünkbe.



A B6-vitamin jó hatással van az idegrendszerre, és segíthet a nyomott hangulat leküzdésében is. Ha természetes módon szeretnénk ezt a vitamint bejuttatni a szervezetünkbe, fogyasszunk sok zöldséget, de a vörös húsok, a szárnyasok, sőt a tonhal és a lazac is optimális vitaminforrás.



Az E-vitaminban gazdag ételek enyhíthetik a kellemetlen mellfeszülést. Sok E-vitamin van a tojásban, a búzacsírában, a csonthéjas gyümölcsökben, a diófélékben és az avokádóban is. Természetes E-vitamin-forrás az olívaolaj is, érdemes ezzel főzni és a salátákat meglocsolni.



Fontos a szervezetnek ilyenkor a magnézium, amiből sok van a kagylóban és a rákfélékben. Ha a tengeri herkentyűket nem szeretjük, akkor helyettesíthetjük ezeket spenóttal, rukkolával, diófélékkel vagy aszalt gyümölcsökkel.



A menstruáció előtti napokban csökken a szervezet kalciumszintje, ezért fontos, hogy kalciumban gazdag ételeket fogyasszunk. Ezek csökkentik az ingerlékenységet is. Hogy ezt a nyomelemet is bejuttassuk a szervezetünkbe, együnk sok sajtot, joghurtot vagy alacsony zsírtartalmú tejet, brokkolit, kelkáposztát, zabpelyhet.

A megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztással csökkenthetjük a szerotoninszint miatti falásrohamok kialakulásának esélyét. Pékáruból válasszuk a teljes kiőrlésűt, a cukrot pedig helyettesítsük édesítőszerekkel. Ha nassolnivalóra vágyunk, akkor rágcsáljunk aszalt gyümölcsöket vagy teljes kiőrlésű kekszeket. Ha ezekre is figyelünk, nemcsak a közérzetünk javul, de a kilók is leolvadnak rólunk.

Mit nem ajánlott fogyasztani?

Ezekben a nehéz napokban igyekezzünk csökkenteni a sóbevitelt, különösen akkor, ha hajlamosak vagyunk a vizesedésre, mellfeszülésre. Nem tesz jót PMS idején a vörösbor, de valójában egyik alkoholos ital sem. Ne fogyasszunk penészes sajtokat, és ilyenkor a csokoládét is jobb a fiók mélyére rejteni. Kerülni kell a fitoösztrogénekben gazdag ételeket is (pl. szója), mert azok fokozhatják az ösztrogénhatáshoz kapcsolódó tüneteket.

