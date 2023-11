Meghan Markle állítólag "szeretett volna a windsori kastélyban élni", de kérését elutasították, mivel a néhai királynő úgy érezte, hogy ez "nem helyénvaló".

Sussex hercegnéje még 2018-ban ment hozzá Harry herceghez Windsorban, a pár később a tíz hálószobás Frogmore Cottage-ot kapta ajándékba, hogy otthonukként használhassák. Frogmore a windsori birtokon belül található, és közel volt ahhoz a helyhez, ahol a néhai II. Erzsébet királynő sok időt töltött - vagyis tökéletes hely volt egy fiatal, növekvő család számára.

A hírek szerint Meghan, aki akkor vált híressé, amikor Rachel Zane szerepét játszotta a Suits című drámasorozatban, azonban Windsorban akart élni az esküvő után is. A színésznőből lett hercegné viszont hamarosan megtudta, hogy ez nem fog megtörténni. A The Times szerint még azt is megkérdezte, hogy "a lakrészeket a házasságkötésük után is rendelkezésükre bocsátják-e". A hercegnőt és férjét azonban hamarosan arról tájékoztatták, hogy ez nem lehetséges, ezért folytatták Frogmore felújítását. A házikóba 2019-ben költöztek be, és a pár hamarosan üdvözölte első gyermeküket, Archie herceget. A házaspár sokáig nem élt a Frogmore-ban, 2020-ban Kaliforniába költöztek.

