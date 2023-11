Mobiltelefonod sok mindent elárulhat rólad, többek között arra is rávilágíthat, hogy vagy. Bizonyos telefonálási szokások ugyanis akár szorongást is jelezhetnek.

1. Droomscrolling, azaz a negatív hírek pörgetése

A kifejezés azt jelenti, hogy egymás után több negatív hírt keresel és olvasol a világhálón. Válaszokat keresel, de kicsit igazolást is a rossz érzéseidre, ám minél több rossz hírt olvasol, annál mélyebbre süllyedsz. Ez tiszta sor. Ám droomscrollingzásnak számít az is — és szintén szorongást jelezhet —, ha könnyed, vidám, vicces sztorikat, mémeket, videókat pörgetsz folyamatosan, ugyanis ez lehet figyelemelterlés a stresszes helyzetekről.

2. Nyomasztó kérdésekre keresed a választ

Betegségtünetekre, a szakítás okaira, a fájdalom megszűnése és hasonló nem túl pozitív kérdésekre keresed dr. Google-on a választ? Szakemberek szerint, ha szorongunk, mindent túlgondolunk, és ezt Google-kereséseink nagyon jól megmutatják. A válaszoktól útmutatást, megnyugvást várunk.

3. Telefonhasználat helyzetek elkerülésére

Biztosan te is láttál már a telefonjára meredő, közben időnként lopva kitekintgető embert az utcán, munkahelyen. Nos, ők a telefont arra használják, hogy találkozásokat, beszélgetéseket kerüljenek el vele. Ha látják, hogy épp telefonál, nem mennek oda — ebből indulnak ki, és többnyire ez be is jön nekik. Többnyire...

4. Nonstop a kezedben vagy annak közelében van a telefonod

Munkahelyi megbeszélés, edzés, lefekvés? A telefon akkor is a kezedben van. Olyan ez, mint a társfüggőség. A társfüggő is szorongva kötődik a párjához, ahogy talán te is a telefonodhoz. A társad, a mindened, le nem tennéd, vacsora közben, a családi asztalnál, munkahelyi értekezleten sem fordulhat elő, hogy ne nézz rá. Ez bizony szintén a szorongás jele.

5. Válaszolni, de azonnal

Sms, e-mail, messenger vagy másfajta üzenet válasz nélkül nem maradhat. Ha hívnak a munkahelyedről, azonnal felveszed, munkaidő után, hétvégén, ünnepnapon, mindegy, neked mind ugyanolyan. Mindezt azért, hogy elkerüld a szorongást, amit az okozna, ha nem tudnád, mi történik, miközben te nem vagy jelen. Ördögi kör ez, és valójában szorongásra utal.

6. Nem veszed fel a telefont, ha hívnak, inkább dobsz egy üzenetet

A fiatalabb generációk nem szeretik a telefonhívásokat, közülük egyre többen támaszkodnak inkább az üzenetküldő alkalmazásokra és hangjegyzetekre a barátokkal való kapcsolattartáshoz. Szakemberek szerint ez is lehet a szorongás jele. A fiatalok egy jó része az okostelefonok térnyerésével ugyanis elvesztették a szociális készségeik egy részét, számukra szóban beszélni szorongást okoz, inkább felmondják hangüzenetbe, vagy villámgyorsan bepötyögik a telefonba, amit közölni akarnak.

7. Pánik, ha a telefon nem működik, lemerül, otthon marad, nincs Wi-Fi

Míg régen csak vezetékes telefon létezett, ha menet közben jöttünk rá, hogy sürgősen mondanunk kell valakiek valamit, telefonfülkét használhattunk, addig ma már éjjel-nappal telefonálhatunk, üzenhetünk, sőt, az egész világra rálátunk a monitoron keresztül. Sokan vannak, akik, ha nincs telefon náluk, a biztonségérzetüket veszítik el vele, bepánikolnak, el sem tudják képzelni, mi történik, ha éppen telefonálniuk kellene vagy csak megnézni egy hírt. Holott semmi olyan nem történik az Instagramon, ami nem várhat pár órát. Ugyanakkor, olyannyira a mobilunkra támaszkodunk — GPS, időjárás, menetrend stb. —, hogy sokszor valóban azt érezeti az ember, hogy nem tud nélküle élni. Összességében azonban a telefonfüggőség is szorongásra utalhat.

Tarts egy kis önvizsgálatot, ha a fentiek közül bármelyik jelet magadénak érzed, és próbálj meg trükköket alkalmazni annak érdekében, hogy képes legyél elszakadni az okostelefonodtól. Képezz fizikai akadályt magad és az eszközöd között, kérj meg valakit, hogy dugja el előled, próbáld megállni, hogy felvedd, ha nyilvánvalóan nem sürgős vagy fontos hívásr vársz, ne nézd meg az üzeneteidet. Nem könnyű, hiszen egyfajta függőség ez is, éppen ezért, ha magadtól nem megy, kérj szakértő segítséget a túl szoros kapcsolat lazításához - írja a Huffington Post.