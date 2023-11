Katalin hercegné sokat tapasztalt tagja a brit királyi családnak, több mint tíz éve van együtt Vilmos herceggel. Ám nem volt mindig ilyen magabiztos: szerelmük hajnalán mostani anyósa, Kamilla királyné adott neki párkapcsolati tanácsokat. Robert Lacey királyi szerző szerint Kamilla elmondta Katalinnak, mit kell tennie ahhoz, hogy hosszú ideig együtt maradhasson Vilmossal.



A Testvérek csatája című, a királyi családról szóló életrajzi könyvben Lacey ezt írta: „Kamilla elárulta Katalinnak a titkot, hogyan tarthat ki egy elfoglalt herceg mellett. A megoldás egyszerű, az egész életét az övéhez kell igazítani."





Katalinnak azonban ez nem volt könnyű, az érettségi után Vilmos belevetette magát a királyi feladatokba, Katalin pedig háttérbe szorult. Ez idő alatt új stratégiát állított fel.



„Kate valódi célja meglehetősen egyszerű volt, hozzá akart menni Vilmoshoz, de előtte álcaként ki kellett találnia a saját, független karrierútját. Személyes érdekei is ezt kívánták, és a nyilvánosság felé is ezt akarta mutatni. Semmi esetre sem akarta azt a látszatot kelteni, hogy Vilmostól függ, alárendeli magát, mert még ott volt annak a lehetősége is, hogy a herceg dobja" - idézi Lacyt a Mirror.