Baby boomerek — így nevezzük a 40-es évek közepe után és a 60-as évek közepe előtti időszak szülötteit, akiknek ma már a gyermekeik is a 20-as, 30-as, 40-es éveiket tapossák. Korai házasság, családalapítás jellemzi ezt a generációt, melynek nevéhez fűződik a válás, mint választható lehetőség is, mellyel úgy tűnik, miután elmúlnak 50 évesek, élnek is.

A házasság jót tesz az egészségnek...többnyire

Kutatásokkal alátámasztott tény, hogy a házasságban élők egészségesebbek, mint az egyedülállók, hiszen a párkapcsolatban élők egymást ösztönözhetik az egészségesebb életmódra, hamarabb észreveszik egymáson, ha valami egészségügyi gondja akad a másiknak, így hamarabb is jutnak el orvoshoz, mint a magányosan élő emberek. Ám ez nem jelenti azt, hogy minden házasság jó és a benne élők élvezik az áldásait, sőt, egy rossz házasság akár az ellenkező hatást is kiválthatja.

Miért egyre gyakoribb az úgynevezett „ősz válás"?

Olyannyira jellemző az 50 felettiek válása, hogy saját nevet is kapott: „ősz válás”. A KSH adatai szerint az európai országok közül Magyarország sem éppen hátul kullog a rangsorban, dobogós helyen vagyunk: az ezredforduló óta megtriplázódott az ebben az életkorban elváló nők száma.

Szakemberek szerint több okra vezethető vissza, hogy ebben a korban, amikor a család, a barátok már azt hinnék, a kapcsolat örök, igazi holtomiglan-holtodiglan, a házaspár a válását jelenti be.

Anyagi nehézségek

Ahogy a fiatalabb párokat, úgy az idősebbeket is megviselik az anyagi problémák. A pénz nem boldogít, mondjuk gyakran, de azt sem tagadja senki, hogy a hiánya okozhat komoly nehézségeket, akár a párkapcsolatban is, pláne, ha azt látja a pár, hogy vállvetve küzdenek évek, évtizedek óta a felszínen maradásért, miközben azt érzik, hogy abban az életkorban vannak, amikor már valamiféle stabil vagyonnal, anyagi helyzettel kellene rendelkezniük. A vádaskodások pénzügyi téren minden korban gyakoriak, m minél régebben tartanak, annál kellemetlenebbek.

Unokahiány

Ahogy a családalapítás egyre későbbre tolódik, úgy a szülőből nagyszülővé válás is egyre csak késik. Demográfiai kutatók azt találták, hogy a fiatalkori szerelem, családalapítás, gyerekvállalás szakaszát követő unokázós rész az 50-es éveikben járó pároknál még nem érkezett el, szemben a korábbi generációkkal, nincsenek „unokás feladataik”, így gyakorlatilag a gyereknevelés és az időskor közötti átmenet hosszú ideig elmaradt. Bármennyire is hangzik ez furcsán, az „üresjárattal” gyakorlatilag keletkezik egy rés a pajzson, azaz az egyik legerősebb házassági védőfaktor hiánya is oka lehet a nem túlrózsás starótsztikáknak.

Nőtt a diplomás nők száma

A rendszerváltáskor és azután rengeteg nő ment főiskolára, egyetemre, hogy képezze, továbbképezze magát, diplomát szerezzen nemcsak a tudásvágy kielégítésére, hanem egy jobb állás reményében is. Ők jelentik ma az ötvenes korosztályt, márpedig a válási statisztikák szerint a házasságok felbontására hajlamosító egyik legfontosabb tényező a felsőfokú végzettség. A hátterében feltehetőleg az áll, hogy a jobb állás magasabb fizetéssel, anyagi fügetlenséggel is jár, ami egyfajta biztonságérzete is ad a nőknek, ha az egyébként nem működő házasságukból kilépnének.

Üres fészek szindróma

A legtöbben ismerik a kifejezést, mely arra utal, hogy amikor a felnőtt gyerekek úgymond kirepülnek a családi fészekből, azaz elköltöznek, önállósodnak, nincs kiről gondoskodnia a szülőpárnak. Kettesben maradnak, csak egymásra koncentrálnak, ami még egy harmonikus kapcsolatban is furcsa lehet, pláne, ha nem olyan nagy az összhang, mint hitték, amikor még volt hova tereli a figyelmet.

Változókori hormonváltozások

A változókor küszöbére lépve sok minden megváltozik a nőkben, leginkább a hormonszintjeik, melyek számos kellemetlen tünettel járhatnak. Alapvetően is próbára teszi a kapcsolatot a hangulatingadozás, a libidócsökkenés és egyéb, a házastársa is kiható jelenségek, melyek miatt a férj érezeti azt, hogy a felesége megváltozott, nem úgy áll hozzá, nem úgy kezeli, másképp néz rá. Olykor előfordul, hogy egy kevésbé megértő vagy tájékozott férfi ilyenkor menekülőre fogja, külső kapcsolatot keres stb., ami elvezethet akár a váláshoz is. Ám ezen felül az is tény, hogy a a nők a hormoningadozásaik közepette gyakran sokkal sötétebben látják a világot, s benne a saját kapcsolatukat, mint amilyen valójában. Ami felett korábban elsiklotta, az ilyenkor égbekiáltó problémaként jelenhet meg, a férfi elfogadható rossz szokása elviselhetetlené válik, a szexuális közeledése zaklatásnak tűnhet, és ez bizony az elhatározáshoz: „elválok”.

A felsoroltakon túl még számos ok vezethet 50 felett váláshoz, mint például a társadalmi elfogadottság vagy korábban a szülők válása, és szakértők szerint leginkább a felsoroltak mindegyike, de legalábbis több indok együttállása vezethet a szakításhoz. Ám nem kell, hogy a házasság felbontása törvényszerű legyen, tudatossággal, egymás felé forduással, empátiával, ha a szeretet megvan, minden gond orvosolható.