Újabb páros búcsúzott a Dancing with the Stars tegnap esti élő show-jában: a műsor végén olyan dolog történt, amire korábban még nem volt példa.

A Dancing with the Stars szombat esti, ötödik élő show-jában egy fergetes retró parti keretein belül csillogtatták meg ismételten a tánctudásukat a versenyzők. Az este folyamán két produkcióval is elkápráztatták a nézőket, először egyéniben majd egy párbaj során kellett megmutatniuk a tehetségüket.

Nevetésből és feszült pillanatokból ezúttal sem volt hiány, a műsor történetében most először fordult elő, hogy három női versenyző került a veszélyzónába: Hunyadi Donatella, Király Linda, Radics Gigi és profi táncpartnereik. A zsűri végül egyikőjüket sem mentette meg, döntetlen lett a szavazataik eredménye. A nézői szavazatok alapján végül Király Lindának és Suti Andrásnak kellett búcsúznia a versenytől.