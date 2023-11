Mindannyian szeretünk nassolni, és ha a józanész azt diktálja is, hogy együnk tápláló ételeket, van, hogy inkább csak valami gyorsan összedobható (vagy kész), finom snacket nyelnénk le. A minőségre és a mennyiségre akkor is érdemes odafigyelni, ha egészséges az ember, ám ha cukorbeteg, akkor még több szempontot kell szem előtt tartania, ha nassolásra adná a fejét. A következő finomságokat akkor is fogyaszthatod, ha 2-es típusú diabétesszel élsz, és akkor is, ha nincsenek vércukorproblémáid.