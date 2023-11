A mikulásvirágok a legnépszerűbb téli virágok közé tartoznak, a hidegebb évszakban és különösen az ünnepek alatt szinte minden boltban és kertészeti központban megtalálhatóak országszerte. A gyönyörű piros virágának és zöld leveleinek köszönhetően a karácsonyi időszak alatt vásárolják a legtöbbször, bár a megfelelő gondozással akár egész évben is élvezhetjük a szépségét.

Öntözzük rendszeresen a mikulásvirágot

A mikulásvirágoknak állandóan nedves, de soha nem tocsogó talajra van szükségük. A virágokat tehát vízelvezető talajba és megfelelő lyukakkal ellátott cserépbe kell ültetni. A boltokban kapható mikulásvirágok többségét a cserepek köré tekert díszítőfóliával együtt árulják, ami jelentősen csökkentheti a víz megfelelő elvezetését. Jobb, ha vásárlás után rögtön átültetjük jó minőségű virágföldbe.

A hőmérséklet is fontos

Bár a megfelelő nedvességtartalom hihetetlenül fontos ahhoz, hogy életben tartsuk a mikulásvirágokat, nem ez az egyetlen tényező. A hőmérsékletre is oda kell figyelni: ne tegyük ki a növényt 10 foknál hidegebbnek. Ez vonatkozik a növény hazaszállítására is — a fagyos időnek való kitettség még akkor is sokkot okozhat a mikulásvirágnak, ha rövid ideig tart — írja a Housedigest.

