Szerdán a Nap, pénteken pedig a Mars lép a Nyilasba, ami sok jegynek kedvez: fordulópontot jelent ez a változás. Íme, a heti horoszkóp.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A hét lomhán indul, kissé álmoskásan figyeled az eseményeket, mint egy lassított felvételt. Szerdán azonban a Nap, pénteken pedig a Mars lép a Nyilasba, onnantól pedig te is felpörögsz. Azért ne ess túlzásokba, kapkodás helyett inkább legyél alapos. A hétvége remek alkalmat kínál a kertészkedésre vagy akár a kézműveskedésre is.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

A hétfő kritikus nap, de ha sikerül súrlódások és konfliktusok nélkül átvészelned, a hét további részében már nem kell aggódnod. Ez a fellélegzés nagyon jól jön, ugyanis hetek óta küzdesz nehézségekkel, és folyton óvatosnak kellett lenned, nehogy megbánts valakit. A hétvége azonban nagyon kellemesen telik majd: a Bika Hold kedvező fényszögei miatt végre te leszel a középpontban.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Az Ikreknek érdemes rákapcsolniuk a munkára, ugyanis szerdától sokkal nehezebb helyzetben lesznek: más feladatait is nekik kell elvégeznük. Azért aggodalomra nincs ok, a Nyilasba lépő Nap és Mars vonzalmat is hoz majd magával.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Nem is kell nagyon megerőltetned magad ahhoz, hogy eredményeket érj el: a hét első felében igazán sikeres leszel, de meg is érdemled. Az elmúlt időszakban sokat dolgoztál, most learathatod a gyümölcsét, de azért ne dőlj hátra.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Fantasztikus hét elé nézel, amit csak fokoz az, hogy szerdán a Nap, pénteken a Mars lép be a Nyilasba. Az életkedved újra a régi lesz, rengeteg ötleted támad és visszatér kissé a gyermeki éned. Semmi nem tudja letörni a kedvedet, és ne is hagyd, hogy bárki elszomorítson. A hétvégéd is hasonló szellemben telik.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Ne aggódj az ingatlanügyek miatt, mert hamarosan rád talál a megoldás, ebben segít az, hogy Szerdán a Nap, pénteken a Mars lép be a Nyilasba. A kapkodást azonban kerüld el, próbálj alapos és megfontolt lenni, készíts tervet és ragaszkodj hozzá - írja az Astronet.

Az összes jegy heti horoszkópjáért kattints ide.