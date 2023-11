Szakértők szerint a szállodai szoba ellenőrzése az első és legfontosabb dolog, amit az utazóknak meg kell tenniük, hogy biztonságban érezhessék magukat. Ehhez trükköket is tanácsolnak, van közöttük egészen bizarr is...

A legtöbb európai ország biztonságos, de a nyaralók gyakran célpontjai a tolvajoknak, és egyes szállodákban a betörők könnyen beosonhatnak a szobákba, különösen, ha azok az első emeleten vannak – derül ki az Express cikkéből.

A légiutas-kísérő, Esther TikTok csatornáján osztott meg egy kreatív szállodai trükköt, amellyel biztonságosan ellenőrizhető, hogy valaki nem bújik-e meg az ágy alatt. Sok utazó attól tart, hogy a betolakodó valahol a szobában rejtőzhet, sokan az ágy alá néznek be először, amint bejelentkeznek. A légiutas-kísérő egyik legjobb tippje a szállodai szoba biztonságának megőrzéséhez, hogy mindig ellenőrizzük, hogy nincs-e valaki az ágy alatt anélkül, hogy megnéznénk. Azt javasolja, dobjunk be egy üveget az ágy alá, ha az a másik oldalon kigurul, tiszta a levegő.

Az amerikai légiutas-kísérő, Kat Kamali is azt javasolta a nyaralóknak, hogy mindig nézzék meg, van-e valaki a szobájukban. Azt tanácsolta, hogy soha ne mondják ki hangosan a szobaszámot, és amint bejelentkeztek, nézzenek be a függönyök mögé is.

Bár kevesen gondolják, hogy megeshet, hogy valaki a frissen átvett szobánkban rejtőzik, ezgyakoribb, mint hinnénk. A légiutas-kísérő elmesélte, hogy amikor dolgozni kezdett, egy kolléganőjét meg is támadta a szobában lapuló bűnöző. Azóta mindig megnéztem a fürdőszobát, benézek az ágy alá, szekrények belsejébe, az asztal alá és a függönyök mögé is bekukkantok, hogy megbizonyosodjak arról, hogy nincs ott senki. Soha nem pakolnék ki a szobába anélkül, hogy ezt ne tenném meg – szögezte le.