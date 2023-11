Egy 2020-as tanulmány szerint már napi 40 perc könnyű mozgás megfelelő lehet ahhoz, hogy ellensúlyozza a 10 órányi ülést. A felmérésben közel 45 ezer embert vizsgáltak meg, akiknek mozgásadatait a fitneszkarkötőjük segítségével rögzítették. Megállapították, hogy a halálozás kockázata azoknál volt a legnagyobb, akik a legkevesebbet mozogtak.

A kutatás nem hozott sok újat az eddigi ismereteinkhez képest, viszont megerősítette a WHO irányelveit, amelyek szerint szerint hetente 150-300 perc mérsékelt vagy 75-150 perc fokozott intenzitású testmozgásra van szükség ahhoz, hogy csökkentsük az ülőmunka okozta károkat - írja a Science Alert.

Ahogy ezek az irányelvek hangsúlyozzák, minden fizikai tevékenység számít, a legkevesebb és a legkönnyebb is jobb mint a semmi - nyilatkozta Emmanuel Stamatakis, népegészségügyi kutató, ausztrál Sydney Egyetem munkatársa.

Sokaknak azonban sem kedvük, sem idejük nincs a napi munka után külön sporttevékenységbe kezdeni - bár erre léteznek szuper önmotiváló trükkök - nekik azt javasolják az orvosok, hogy az amúgy is szükséges tevékenységeikbe építsék be a testmozgást. Jó ötlet lehet a lift helyett a lépcső választása, de az is hasznos, ha nem kocsival megyünk a boltba, pláne ha kényelmesen és gyorsan megközelíthető gyalog is. Sokaknál beválhat az is, ha kerékpárral járnak dolgozni, de az is nagyon jó lehet, ha gyalog járunk munkába vagy onnan haza.

Egy másik tanulmány szerint akik hetente kétszer végeznek testedzést, ugyanolyan egészségügyi előnyökhöz jutnak, mint akik naponta sportolnak. Tehát nem fontos, hogy az edzés körül forogjon az életünk, a lényeg, hogy időnként mozduljunk meg.