Már a pénteki megjelenése előtt nagy port kavart Omid Scobie új, a brit királyi családról szóló Végjáték: A királyi család és a Monarchia harca a túlélésért című könyve, amelyben szó esik arról is, hogy Meghan Markle rasszizmussal vádolta az uralkodóház két tagját. Azt is tudni lehet, hogy a szerző nem éppen hizelgően nyilatkozik Vilmosról és Katalinról, de az igazi botrány valószínűleg a kötet megjelenése után várható.

Bár a Buckingham palota nem kommentálta az értesüléseket, bennfentesek szerint Scobie számos állítása valótlan, és ezzel Meghan Markle rasszizmusvádjai is hiteltelenek, hiszen a szerző nem nevezi meg azt a két embert a könyvében, akik állítólagosan megjegyzéseket tettek Archie bőrszínére.

A The Sunday Timesnak adott legutóbbi interjújában Scobie Vilmost forrófejű, hataloméhes emberként jellemzi, aki piszkos manipulációktól sem riad vissza, és annak is hangot adott, hogy Katalinról sincs jó véleménnyel. A jólértesültek szerint Vilmos időnként hajlamos az indulatos viselkedésre, mint ahogy a windsoriak általában, de emögött sosincs rosszindulat. Arról is olvasni lehet, hogy Vilmost valószínűleg Katalin jellemzése idegesíti majd fel a legjobban, ugyanis rendkívül büszke feleségére, kiváltképpen a közjóért tett munkájára — irja a DailyMail.

Úgy tudni Scobie információitól Harry és Meghan is elhatárolódnak, annak ellenére, hogy a szerző azt állítja, jónéhány intim részletet — a királyi család többi tagjával folytatott levelekről, telefonhívásokról, üzenetváltásokról — pont tőlük tudott meg.

Az előzetesek szerint az Endgame-ben Markle azt is kifejti, nem hajlandó visszatérni a királyi családba, hogy ott marionettbábuként rángathassák és ezért nem vett részt Károly megkoronázásán sem.