Hosszú évek óta választják meg a világ legszexibb férfiját, idén ezt a megtisztelő címet Patrick Dempsey kapta, korábban pedig viselhette a titulust Idris Elba, John Legend, Chris Evans, Chris Hemsworth és Johnny Depp is, utóbbi többször is. Korábban az is kiderült, hogyan választják ki azt a személyt, akit aztán az adott év legszexibbjének neveznek: a szerkesztőség tagjai egész évben figyelik az olvasók reakcióit a jelöltekre, de a hírességek véleményét is megkérdezik. De miért tartunk valakit szexinek? Ezt a kérdést válaszolták meg a szakértők.

A szimmetrikus arcok kívánatosak - és az egyértelműen férfias vagy nőies arcok is

Mindannyian hallottunk már arról, hogy valakinek a vonzerejét többek között az alapján lehet megítélni, hogy mennyire szimmetrikus az arca két oldala. Az egyik elmélet szerint az arc harmóniája és arányossága arra utalhatnak, hogy az adott személy egészségesebb, ezért tudat alatt úgy ítéljük meg, hogy ő alkalmasabb arra, hogy közös utódot vállaljunk. A londoni Brunel Egyetem 2014-es kutatása azonban azt sugallta, hogy valószínűleg nem ez áll a dolog mögött, és lehetséges, hogy az emberek úgy kedvelik a szimmetrikus arcokat, ahogyan a művészetben és a formatervezésben is preferálják ezt az egyensúlyt.

De egy másik tényezőt is figyelembe kell venni: a michigani Oakland Egyetem 2017-es kutatása szerint a heteró férfiak inkább a nőiesebbnek tartott arcokhoz vonzódtak, míg a heteró nők inkább a férfiasabbnak tűnő arcokhoz. Ez még akkor is igaz volt, ha az arcok kevésbé voltak szimmetrikusak és kevésbé voltak egészséges megjelenésűek.

Vannak, akiket az arc fizikai tulajdonságai vonzanak, a hangot például a hangmagasságtól, a hangszíntől és az intonációtól függően lehet szexinek tekinteni. Lehet, hogy valaki a másik ember illatát tartja vonzónak, de emellett a meleg, nyílt, magabiztos testbeszéd is csábító lehet" - mondta Blanca Cobb, képzett testbeszéd-szakértő a HuffPostnak.

A személyiség is nagyon fontos tényező

A szakértők hajthatatlanok ebben a kérdésben: az ember jelleme és az, ahogyan viselkedik, befolyásolja azt, hogy embertársai szexisnek tartják-e. „A személyiség abszolút megváltoztathatja a kezdeti vonzalomérzetet pozitív vagy negatív irányba" – mondta Kelsey Latimer floridai pszichológus.

Egy 2017-es kutatás megállapította, hogy a viccesnek ítélt embereket szexibbnek is tartották. Miután erről az információról tudomást szereztek az emberek, az felülírta a korábbi értékelésüket. Ezzel szemben ugyanez a kutatás azt mutatta, hogy azokat az embereket, akiket nem találtak viccesnek, egyből kevésbé vonzónak is tartották, de vannak még olyan tulajdonságok, amik számítanak.

A magabiztos beszéd és viselkedés is vonzó lehet" - jegyezte meg Blanca Cobb. „A karizma megragadhatja valakinek a figyelmét, mert bájt, vonzerőt és szociális intelligenciát tükröz. A szexualitás egyik alulértékelt meghatározója a kedvesség, amely együttérzést, empátiát és érzékenységet tükröz, ami miatt a másik ember úgy érzi, hogy törődnek vele és szeretik, ami segít megerősíteni az érzelmi kapcsolatot".

Meglepő személyiségjegyek teszik az embereket szexivé, ez attól függően változik, hogy hol élünk. Egy 2015-ös, világszerte 10 000 férfi és nő körében végzett felmérés szerint az olyan tulajdonságokat, mint a sebezhetőség, a bátorság, az egyéniség és az őszinteség, nagyon vonzónak tartják. Az, hogy melyik tulajdonságot tartották fontosabbnak, attól függött, hogy ki volt a megkérdezett. Az európaiak az együttérzést, az ázsiaiak a spiritualitást, az ausztrálok pedig a bátorságot tartották a legfontosabbnak. Az észak-amerikaiak az ambíciót találták a legdögösebb tulajdonságnak.

A környezetünk is számít

„A trendek sokat változnak generációtól, kulturától és életkortól függően" - mondta Latimer, hozzátéve, hogy ami a férfiakat mások szemében szexivé tesz, az nem feltétlenül ugyanaz, ami egy nőnek szexi vonzerőt kölcsönöz.

Hasonlóképpen, a kulturális és földrajzi különbségek általában eltérő normákat szülnek, ha a vonzalomról van szó. Az Egyesült Államokban például általában más a preferencia Spanyolországhoz, Franciaországhoz, Olaszországhoz és Hollandiához képest" - mondta Cobb.

Amit fontos megjegyezni, hogy a környezeti különbségek egyértelműen befolyásolják, hogy az átlagpopuláció mit tekinthet kedvező tulajdonságoknak, így a szexisség egy meglehetősen szubjektív dolog, amely állandóan változik.

„Ami Amerikában ma számít szexinek, az lehet, hogy holnap Ázsiában fog, és fordítva" - mondta Cobb.

Tehát a következtetés? A vonzerőnek nincs egyetlen végleges markere; ami az egyik emberben azt az érzést kelti, hogy valaki szexi, az egy másiknak lehet, hogy nem vonzó.

Ez is érdekelhet: