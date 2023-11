Vilmos herceg és Katalin köztudottan személyiségközpontúan nevelik a gyerekeiket. Bár tudják, hogy bármelyik utódjukból uralkodó lehet, fontosnak tartják, hogy a protokoll elsajátítása mellett – amennyire lehetséges – egyszerűen éljenek. Ennek a jegyében születhetett meg az a döntés is, hogy Györgyöt, Saroltát és Lajost a dadájuk nem emlegetheti „kölykökként" vagy hívhatja őket „srácoknak".

Mivel Vilmos herceg és Katalin hercegné tavaly a londoni Kensington-palotából a sokkal kisebb, a windsori birtokon álló Adelaide Cottage-ban költözött, a személyzet legtöbb tagja már nem lakik velük. Ennek ellenére a gyerekek dadája, Maria Borrallo velük tölti a napjainak nagy részét. A kapcsolatuk nagyon régi, még György herceg néhány hónapos korában kezdték alkalmazni az asszonyt.

Louise Heren író és történész a Expressnek elárulta, Mariának egy fő szabályt a kezdetektől be kell tartania: nem nevezheti „srácoknak" vagy „kölyköknek" (Kids angolul) Györgyöt, Saroltát és Lajost, mindig a nevükön kell szólitania őket, vagy ha róluk beszél a „gyermekek", vagy „gyermek" szót kell használnia. Bár ez nagyon fontos, van még néhány dolog, amelyhez a hercegi pár ragaszkodik, például az, hogy a kiabálás is tilos. Sem a gyerekeknek, sem a gyerekekkel nem szabad emelt hangon beszélni, emellett Katalin, aki állítólag a szüleitől leste el a gyereknevelés fortélyait, néha különféle trükköket is bevet.

Vilmosék műemlék jellegű windsori otthonában kizárólag a házaspár lakik, minden gyermeküknek saját hálószobája van. Az ingatlan a gyerekek érdekeit szem előtt tartva a Lambrook Iskola közelében található.