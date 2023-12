Nehézségek, akadtak bőven az asszony életében, aki csak kreativitását szerette volna megélni és csodaszép kézműves termékeket, szebbnél szebb táskákat szeretett volna gyártani. Pár évvel ezelőtt, miközben váratlanul elhunyt férje koronavírusban, túlesett egy súlyos agydaganaton, ami az idén ismét előretört. Számos műtéten esett már túl, két kiskorú gyermekét egyedül neveli, miközben mindent megtesz, hogy fent tudja tartani élete értelmét a kis kézműves boltot. A varrás a gyógyír számára.

A Life.hu az INSPE nevű kézműves bolt és varróműhely megálmodójával, Lakatos Katalinnal beszélgetett. A minőségi, gyönyörű táskák, termékek és Katalin példaértékű munkája, szorgalma és szívmelengető története sokak számára adhat reményt arra, hogy soha ne adjuk fel!

„...nagy vágyam volt, hogy megnyissam ezt az üzletet..."

Három éve működtetem az üzletet saját erőből, a semmiből alakítottam ki tulajdonképpen. Én magam gyártom a termékeket egytől egyig. Én is tervezem őket. Gyerekkorom óta szerelem volt a varrás, nagy vágyam volt, hogy megnyissam ezt az üzletet. Fülbevalókkal kezdtem a kézműveskedést, egy barátnőmmel álltunk össze, jártunk vásárokba is – mesélte Katalin.

Utána alakult ki a hölgy táskák iránti szenvedélye és az első ilyen termékekre is nagyobb volt a kereslet. Elmondása szerint ekkor érezte először úgy, hogy eljött az idő, hogy komolyabban kezdjen el foglalkozni a varrással.Sikerült a jelenlegi helyet megszereznie és elkezdte működtetni a kis üzletet. Első évben nem volt még annyira ismert márkája és termékei, de Facebookon egyre inkább gyarapodtak a követők.

„A varrás a gyógyír számomra. Minden örömöm ebben az üzletben lelem..."

Katalin 2007 óta daganatos beteg, így voltak időszakok, mikor abba kellett hagynia egy kis időre szenvedélyét. Negyedik műtétén van most túl.

A varrás a gyógyír számomra. Minden örömöm ebben az üzletben lelem. Folyamatosan újabb és újabb ötleteken töröm a fejem és az utolsó műtét után is alig vártam, hogy visszatérhessek. Sosem arra törekszem, hogy gyorsan legyen kész minél több táska, hanem a minőségre – magyarázta a hölgy.

„Az a lényeg, hogy itt vagyok..."

A sok megpróbáltatás arra is megtanított, hogy értékeljem, ami körülöttem van. A húgom szokott segíteni mindenben, de az elmúlt három hónap nem volt egyszerű. Az a lényeg, hogy itt vagyok, erős vagyok és tele vagyok tervekkel a jövőre nézve is – emelte ki Katalin.

Katalin a kórházi ágyon sem bírta ki, hogy ne alkothasson valamit. Gyöngyöket fűzött, ékszereket készített és horgolt is az ágyban. A környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektet, csak újrahasznosított anyagokból dolgozik. Mindent ki lehet mosni és újra lehet használni. Minden táska kívül és belül is vízhatlan. Ökobőrből készül a táskák alja, ez is újrahasznosított anyag, égés-, ütés- és vízálló.

„Azok az anyagok, amelyekkel jelenleg dolgozok, már nem kopnak ki, sokkal vastagabbak, mint az előzőek. Az anyagokat külföldről rendelem, külföldi termékekből inspirálódok is, nem a tömeggyártás a célom, hanem az egyediség. Valódi kézműves alkotásokra törekszem, egyben a kinézetre és a praktikusságra is figyelek."

Katalin leginkább hátizsákokat, de gyerek hátizsákot, válltáskákat, uzsonnás táskákat, tornazsákokat, oldaltáskákat, neszesszereket és szendvicszsákokat is gyárt. Ettől olyan változatosak az ő napjai. Mindig újabb és újabb kreatív ötletekkel felvértezve érkezik az üzletbe, amiket aztán meg is valósít.

„...Érzem, hogy van jövője"

Egyedi megrendeléseket is előszeretettel készít, sokszor a vásárlóval együtt találják ki, hogy egy adott mintához milyen színek mennek. Minden korosztálynak tart fent különböző mintákat, a geometrikus alakzatoktól kezdve a modern stíluson át az állatfigurákig minden megtalálható az üzletben.