Kellemes hét után feszültebb, nyomasztóbb hétvége vár majd szinte minden jegyre. Bár a kíhívásokat mindenki más-más életterületen tapasztalhatja meg, jobb most kerülni a konflikusokat vitákat. Heti horoszkóp következik.

Ahogy a szerelemben, a Bikának az élet többi területén is sikereket és megnyugvást hozhat a hét. A jó bolygóállások azonban a hétvégére már nem lesznek az égen, sőt, feszült konstellációk adódnak. Az Ikrek úgy érezhetik, hogy az események kiszolgáltatottjai, ami talán így is van, de ne felejtsék, hogy mindezek korábbi cselekedeteiknek a lenyomata. Akárhogy is, a legjobb, ha már lélekben készülünk a karácsonyra: az első gyertya már ég az adventi koszorún.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

December első hete két téma körül forog. Az egyik az anyagi helyzeted, a munkád, a jövőd megtervezése, megalapozása. A föld jegyekben járó bolygók csodás fényszögei kellő türelmet és józanságot adnak ehhez. A másik téma az érzelmek megengedése. A mélyben fontos folyamatok zajlanak, amelyek az ünnepek közeledtével felerősödnek. Hétvégén ez tisztító könnyekben nyilvánulhat meg.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Nagyszerű hét vár rád. Egy csodás bolygóháromszög áll össze az égen hétfőtől péntekig, amely a stabilitásról, a szerencséről és az eredményekről szól. A háromszög három csúcsán összesen öt bolygó áll: Hold, Merkúr, Jupiter, Uránusz, Plútó. Ezek óriási energiák, és óriási lehetőségek. Sajnos most sem úszod meg akadályok nélkül. A hétvégén már három bolygószembenállás kritikát szimbolizál.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Ezen a héten frusztrálhat, hogy az égi folyamatok szerint nem sok beleszólásod lesz az aktuális eseményekbe. Ne parázz rajta! Hidd el, minden megy a maga útján. Elgurítottál egy bowling golyót, és most dőlnek a bábuk, ami azt is jelenti, hogy eldőlnek bizonyos dolgok. Közben jó híreket kapsz a munkáddal, a karriered alakulásával kapcsolatosan. Hétvégén add át magad advent szellemének, járjon át a hála érzése!

