Nem érdemes a karácsony előtt időszakban túlhajszolnod magadat. Erre leginkább a Tűz jegyű Kos és a folyton pörgő Levegő jegyű Ikrek hajlamos, de most nem csak nekik, mindenkinek érdemes megállni és szemlélődni. Nincs is erre jobb alkalom, mint az advent első vasárnapja, ami remekül kedvez a pihenésnek, az otthoni bekuckózásnak, de ha az időjárás engedi egy sétát is tehettek a természetben, utána mindennél jobban esik majd egy relaxáló fürdő. Lesznek jegyek, akiknek katartikus találkozásban lehet részük, mások a családjukkal tölthetnek el őszinte pillanatokat.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Vasárnap még az Oroszlánban jár a Hold, ami nem sok pihenőt enged neked. Persze, lehet úgy is érzed, hogy erre semmi szükséged, és sok mindent betervez a hét utolsó napjára. A karácsonyi láz kezd benned is elhatalmasodni! Azért próbáld meg beosztani az energiákat, nehogy később lerobbanj, mert túlhajszoltad magadat.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A bronzvasárnap nagyon szépen alakul. A délelőtt még kimondottan pörgős, de délutánra sikerül megtalálnod a meghittséget. Most a kreatív energiáid is a csúcson vannak, érdemes ezt kihasználni, és saját kezű díszeket, adventi koszorút alkotni. Megnyugtató híreket is kaphatsz.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Vasárnap olyan pozitív példákkal találkozol, amiket érdemes követni, és ettől igazán szerencsésnek érzed majd magad. Kapcsolatba kerülhetsz ugyanis valakivel, akinek az elgondolásai, az életútja követendő példát mutat neked. Érdemes ezeket felhasználni a saját életedben is.

