Ma, december 3-án van advent első vasárnapja, ha eddig nem tetted, most itt az ideje, hogy az otthonodat is díszbe öltöztesd. Ehhez azonban nem is kell vagyonokat költened, természetes és jó illatú dekorációkat készíthetsz te magad is, csak egy kis vállalkozókedv és kreativitás kell hozzá.

Ha dekorációkban gondolodunk, a legfontosabb, hogy az szép legyen, gyönyörködhessünk benne. Nos, mi tudunk ennél jobbat is: ha narancskarikákat is bevetsz, nem csak szép, de varázslatos illata is lesz a szobád díszének.

A narancs, a fahéj, a szegfűszeg mind-mind már a karácsonyt idézik, így ezekkel az illatokkal biztosan nem nyúlsz mellé.

A dekorációhoz természetesen a narancskarikákat meg kell szárítanod, ami időigényes lehet. A Lakáskultúra oldalán most azonban elolvashatod, hogyan lehet szinte azonnal illatos és száraz narancskarikád.

Ha eddig úgy döntöttél, hogy nem természetes fenyőből észíted el az adventi koszorúdat, még nem késő azt választani. Nincs annál meghittebb, amikor fenyőillat járja be a lakást, és ehhez nem is kell karácsonyig várnod. Felmerül a kérdés, miként tartsuk frissen a fenyőből készült koszororút. Jó ötlet lehet, ha befújjuk vízzel, és ezt időnként ismételjük meg, úgy hogy a gyertyákat elkerüljük.

Közkedvelt megoldás a karácsonyra hangolódáshoz az illatgyertyák, illatmécsesek meggyújtása, amit szintén te magad is elkészíthetsz.

Először is olaj alapú aromára lesz szükséged. A természetes illóolajokkal könnyedén illatosíthatod a gyertyát, de használhatsz lakásillatosító olajat is, melyet az illóolajokhoz hasonló üvegcsében árulnak. Ha díszíteni is szeretnéd a gyertyát, akkor nagyobb üvegpohárba öntsd, de úgy, hogy az aljára szórsz például szegfűszeget, és először csak egy kevés viaszt öntesz bele, ez, amint megköt, egy helyben tartja a fűszerdarabokat. Döntsd oldalra a poharat ezután, majd ismét szórj bele fűszert, és önts rá kevés viaszt. Ha így körbeöntöd először a poharat belülről, majd a viasszal és szegfűszegekkel kibélelt pohárba öntöd a maradék viaszt, akkor a fűszerdarabok nem pörkölődnek meg, miközben a gyertya ég. A gyertyaöntésről itt olvashatsz bővebben.