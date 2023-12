A világ legnépszerűbb karácsonyi dala Mariah Carey nevéhez fűződik. Az All I Want For Christmas című slágert rengetegen hallgatják a karácsonyi időszakban, valószínűleg emiatt keresnek rá ilyenkor ilyen sokan az énekesnő nevére is.

Ennek apropóján a Google karácsonyi meglepetéssel készült az ünnep szerelmeseinek: ha rákeresünk Mariah Carey nevére (de a dal címével is működik), hópihék kezdenek szállingózni a képernyőn. Az élményt többször is átélhetjük, ha megnyomjuk a monitor alján megjelenő kis kék gombot.

Ha ez nem lenne elég, keressetek rá a "christmas" szóra is. A megjelenő kis ajándékdobozra kattintva egy Mikuláskövető nevű oldalra juttok, ahol egész decemberben játszhattok a Mikulás manóival. A jobb felső sarokban egy visszaszámláló is megjelenik, ami azt mutatja, mennyi idő van még karácsonyig.