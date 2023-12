A hírek szerint egy éve titkos kapcsolatot folytat Kamilla királynő exférje, Andrew Parker Bowles egy ismert személlyel. A párja állítólag nem más, mint Anne Robinson angol televíziós műsorvezető és újságíró.

A 79 éves egykori műsorvezetőt és a 83 éves nyugalmazott dandártábornokot egy közös barátjuk mutatta be egymásnak. Kapcsolatuk állítólag "nyílt titok" a felsőbb körökben, és Andrew rendszeresen részt vesz Anne vacsorapartijain, amelyek a 17. századi Cotswoldsban található otthonában zajlanak. Bennfentesek szerint az egyik első randevújuk egy vacsorapartin volt, amelyen David Cameron volt miniszterelnök is részt vett. Amikor a The Sun a románcukról kérdezte, Anne csak a következőket mondta: „Semmi közötök hozzá".