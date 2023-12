Az emberek átlagos várható élettartama világszerte két évtizeddel nőtt az elmúlt 60 évben, ám még mindig sehol sem vagyunk más fajokhoz képest. Az óriásteknősök általában 190 évig élnek, a bálnák 200 évnél is tovább húzzák. Rajtuk is túltesznek azonban a kagylók: fajtól függően 500 évig is élhetnek.



"Mindig is lenyűgözött, hogy egyes kéthéjú fajok rendkívül hosszú életet élnek" - mondta Mariangela Iannelo, a Bolognai Egyetem Biológiai, Geológiai és Környezettudományi Tanszékének kutatója. „Amikor rájöttem, hogy még soha senki nem vizsgálta ezt a kivételesen hosszú élettartamot a molekuláris evolúció keretein belül, tudtam, hogy el kell kezdenünk tanulmányozni ezeknek az állatokat."

A kagylók hosszú élettartamának kiderítése érdekében négy többszáz évig élő faj genomját vizsgálták meg, majd összevetették tulajdonságaikat 29 olyan fajjal, melynek életkora jelentéktelen. Az adatok összehasonlításával a csapatnak sikerült elkülönítenie azokat a géneket, amelyek elválasztották a hosszú életű kagylókat a rövidebb életűektől. A hosszú életért felelős gének ismerősek voltak a kutatók számára, már más fajoknál is felfedeztek párat - írja az IFLScience.

„Ennek a megállapításnak az egyik fontos következménye, hogy a hosszú élettartam közös genetikai tényezőkkel járhat nagyon távoli fajoknál is. Úgy hisszük, ezek a gének új és izgalmas jelöltek, amelyeket tesztelni kell az élettartam növelésében játszott szerepük szempontjából" — mondta Iannelo.

Ne gondoljuk, hogy ezzel az örök élet kapujában vagyunk, a kutatók előtt még rengeteg munka áll, de kutatásokkal közelebb kerülhetünk az öregedés megértéséhez.