Egy átlagos ünneplő akár 6000 kalóriát is elfogyaszthat karácsony egyetlen napján, állítja egy személyi edtő, aki a súlygyarapodás elkerülésének érdekében ad könnyen betartható tanácsokat.

A Karácsony az ünneplés és a nagy lakomák ideje, senkit nem akarunk arra kényszeríteni vagy rábírni, hogy hagyja ki a legfinomabb falatoat, ám arra azért érdemes odafigyelni, hogy ne ebben a 3 napban hízzunk el végérvényesen.

Ennek érdekében osztotta meg a Warrior sporttáplálkozási szakértője, Jess Hillard a legcélravezetőbb tanácsait.

Az első és legfontosabb, hogy a napi testmozgást az ünnepek alatt se hanyagoljuk el:

„A napi edzésrutin betartása a fittségün megtartása mellett abban is segít, hogy minden, az ünnepi időszakban bevitt plusz kalóriát sikeresen elégessünk. Nem kell a hétköznapokon szokásos intenzív edzésünket végeznünk, a könnyű testmozgás megteszi. Öltözz fel melegen, és menj ki az egész családdal együtt egy karácsonyi sétára. Sétáljatok a friss levegőn, amíg a pulyka a sütőben van. Ez nemcsak egy nagyszerű családi program, hanem lehetővé teszi a test mgmozgatását is” — tanácsolja a szmélyi edző.

Az étkezés is fontos. Nem baj, ha reggelire az adventi naptár aktuális csoiszeletét fogyasztod, de ne ez határozza meg az egész napi táplálkozásodat. Jess a tudatosságban hisz, akármit is eszel, fontos, hogy felismerd, hol a határ, mikor vagy tele, és ott hagyd is abba. Igyekezz egészségesebb ételeket választani, fogyassz alacsonyabb szénhidráttartalmú nassolnivalókat, és ha mindenképpen szeszesitalt kell fogyasztanod, akkor alacsony alkoholtartalmú italokat válassz — írja az Express.