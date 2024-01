A stressz nem csak egy rossz mentális állapot, de a testünket is igénybe veszi. Ha félvállról vesszük a tüneteket, egy idő után betegségekhez is vezetnek.

Masszázs, relaxáció, sport

Az izmok sok esetben túlságosan feszülnek ha stresszesek vagyunk, ami végtag és gerincfájdalmakhoz is vezethet. Ilyenkor érdemes felkeresni egy masszőrt. A masszázsnak számos jótékony hatása van, de ez sajnos hosszú távon nem oldja meg a problémát. A különféle relaxációs gyakorlatok és a rendszeres sport is segíthet.

Meditáció, gyógyteák, ölelés

A meditáció is a segítségedre lehet, de akár különféle gyógyteákat, gyógynövényes készítményeket is érdemes lehet kipróbálni. Ahogy az ölelés és az oxitocin felszabadulása erősíti az immunrendszert, úgy a fájdalmat is csökkenti. Ha az embernek fáj a nyaka, akkor automatikusan odanyúl és megdörzsöli: így hat ránk egy másik ember érintése is.

Aromaterápia

Az aromaterápia is segít megteremteni a testi-lelki egyensúlyt. A következő gyógynövények illóolaja a legjobb a stressz leküzdéséhez. Nézzük, hogyan hatnak testi és leki szinten.

Citromfű

Test: 5-6 csepp citromfű párologtatása két területen is hatásos: a kivonat fertőtlenítő hatással bír influenza idején, nyáron pedig távol tartja a szúnyogokat.

Lélek: Kora reggel használjuk, mert így optimistán indul a napunk. 3 csepp a tusfürdőbe, és a reggeli fáradtságnak nyoma sem marad!

Levendula

Test: Ősidők óra ismert fertőtlenítő hatása. 1-2 csepp a kisebb sérülésekre vagy könnyebb égési sebekre segíti a sejtek megújulását, a bőr gyors regenerálódását.

Lélek: Zaklatottság és elalvási problémák esetén verhetetlen! Cseppentsünk belőle 3 cseppet a párnára, és lazítsunk.

Fahéj

Test: Hideg, hűvös időben érdemes használni, hiszen felmelegít. Köszönhetően vérkeringés-serkentő tulajdonságának, masszázsolajként (3 csepp fahéjolaj 50 ml szezámolajjal elkeverve) megszünteti az izomfájdalmakat.

Lélek: 3 csepp az aromalámpába, és máris élvezhetjük csodálatos illatát, mely biztonságérzettel tölt el és oldja a belső feszültséget.

