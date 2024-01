A Pantone Intézet december elején hirdette ki 2024 színét, ami nem más, mint a Peach Fuzz, vagyis a bársonyos barack. A szín kiválasztása éves kutatómunkák eredménye, de nagyban hozzájárulnak a felerősödő trendek, a világ történései, a társadalmi-gazdasági folyamatok és a divat világa is. Kihatással van rá a zeneipar, a média és a filmvilág is, valamint a művészet is.

Az inspiráló barackszín

Bársonyosan szelíd barackszín, melynek mindent átölelő szelleme gazdagítja az elmét, a testet és a lelket. Az együttérző és tápláló barack árnyalat, amely kiemeli a másokkal való együttlét iránti vágyunkat és az ebből fakadó érzéseket, a PANTONE 13-1023 Peach Fuzz egy új, lágy nézőpontot mutat be – jellemezték az árnyalatot a Pantone Intézet szakértői.

A rózsaszín és narancs közé lágyan beágyazott, vonzó barackszín, a PANTONE 13-1023 Peach Fuzz az összetartozást, az újrakalibrálást és a gondoskodás lehetőségét inspirálja, a nyugalom levegőjét idézi meg, és olyan teret kínál számunkra, ahol lehetünk, érezhetünk, gyógyulhatunk és virágozhatunk.

Ha a divat területén helyezzük el a színt, a tavasz és az ősz típusúaknak áll a legjobban, de a tél és a nyár típusúak is beépíthetik a ruháik közé. A vintage hangulatú barackszín a múltat eleveníti fel, mégis a kortárs hangulattal lett újragondolva.

De mégis mire biztat a szín?

Mivel a világban az elmúlt időkben eluralkodott a káosz, a zűrzavar, egyre több szükségünk lenne az empátiára, gondoskodásra, törődésre. Egyre többet gondolunk a békésebb jövőre. A mai külsőségeket és termelékenységet előtérbe helyező világban fontos, hogy önmagunkra, belső énünkre is tudjunk időt fordítani és a nyüzsgő, rohanó élet közepette megtaláljuk a pihenés, a kreativitás és az emberi kapcsolatok pillanatait. Egy új világot szeretnénk kialakítani és ehhez elmerülünk a gyökeres változásokban. Átértékeljük eddigi életünket és tudatosabban, megfontoltabban nézünk a jövő elé.

Fontos, hogy mind mentálisan, mind fizikailag jól legyünk, belső értékeinkkel az egészségre, családunkra, barátainkra és a jólétre tudjunk koncentrálni.

Ezt szem előtt tartva olyan színhez akartak fordulni a szakértők, amely a közösség és a másokkal való összefogás fontosságára összpontosíthat.

A szín arra bíztat, hogy engedjük meg magunknak, hogy azok legyünk, akik igazán szeretnénk lenni és arra, hogy élvezzük ki a csendes, nyugodt énidőt, társainkkal töltött minőségi időt.

2023 színe merész és szellemes volt

2023 színe a Viva Magenta a természetben gyökerező, a vörös családból származó árnyalat volt, az erő új jelét fejezte ki. A bátor és egyben bátortalan, lüktető szín, amelynek túláradása örömteli és optimista ünneplést segített elő, új narratívát írva.

A Viva Magenta erőteljes és erőt adó szín volt. A tiszta örömben lubickolt, kísérletezésre és önkifejezésre ösztönzött, fékezés nélkül. A PANTONE 18-1750 Viva Magenta mindenkit életörömmel és lázadó szellemiséggel fogadott. Ez a szín merész, szellemes és mindenkit befogadó volt. A természet erőit megidézve a Viva Magenta felpezsdítette szellemünket, segített belső erőnk kiépítésében.