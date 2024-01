Ha szeretsz kint bóklászni - vagy csak szimplán muszáj kimozdulnod - télen is, óhatatlan, hogy egy idő után a több réteg ruha ellenére is fázni kezdesz. Azt azonban, hogy komolyan vacogni kezdj, akár meg is betegedj, elkerülheted az alábbi tippek segítségével.

Öltözz rétegesen!

Alulra egy verejtékelvezető, párolgást segítő réteget válassz! A középső réteg feladata a hőszigetelés, amelyre a legalkalmasabbak a gyapjúból, libatollból vagy poliészterből készült ruhadarabok. A külső réteget alkotó kabát óvjon a széltől és csapadéktól, de legyen jól szellőző. A sapka rendkívül fontos, ugyanis a tested a fejeden át adja le a legtöbb hőt, ami hatással van tested egészére nézve. A jó cipő, meleg zokni, két réteg nadrág, kesztyű és sál szintén fontos kiegészítők.

Mozogj!

A testmozgás megemeli belső testhőmérsékleted, tehát végezz fizikai aktivitást. Ha muszáj egy helyben maradnod, akkor ugrálj kicsit. Ha a hidegben sportolsz, alaposan melegíts be és amint végeztél, öltözz át vagy zuhanyozz le, majd utána nyújts a fűtött szobában.

Bújjatok össze!

Nagy hidegben ha fáztok, bújjatok össze, szorosan öleljétek át egymást párotokkal vagy barátotokkal, úgy haladjatok tovább.

Öleld át magad!

Hidegben a vacogás és az összehúzódás teljesen természetes, mivel az összehúzódó, majd elernyedő izmok hőt termelnek. Ha hideg van például a vonaton, és nem tudsz mivel betakarózni, feszítsd meg, majd lazítsd el izmaidat, hogy felmelegítsék tested.

Koncentrálj egy szívmelengető emlékre!

Tudtad, hogy egy kellemes emlékre koncentrálva is javulhat a hőérzeted? A Southamptoni Egyetemen végzett kutatás során a tudósok arra jutottak, hogy a hőérzet jelentős részben pszichés tényezőkön is múlik.

Készülj forró itallal, de a vizet se felejtsd el!

Egy pohár forró tea vagy csoki átmeneti megoldást jelent csupán, mivel az emésztőrendszered hőérzékelésére hat. A belső testhőmérséklet a szobahőmérsékletű folyadékfogyasztás is segít megtartani, ezért fontos a vízivás télen is. Az alkohol viszont kikapcsolja a hőérzékelő receptorokat, ami szélsőséges esetben fagyhalálhoz is vezethet.