Megérkezett a tél, a havazás mellett 0 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk. Noha a havazást, ahogy az ember, úgy a kutya is élvezheti, vannak kutyasétáltatási szabályok, melyeket az időjárástól függően be kell tartani, ha azt szeretnéd, hogy a kutyád egészséges maradjon.

Önmagában az, hogy hidegben, esőben, hóban is sétáltatod a kutyát, rendben van, így is kell. Ám, ha a hőmérséklet fagypont alá süllyed, bizonyos óvintézkedéseket meg kell tenned.

Mikor van túl hideg a kutyát sétáltatni?

Ha a hőmérséklet -5 ℃ körüli vagy az alatt van, a legjobb, ha bent tartod a kedvencedet, vagy csak nagyon rövid sétákat tesztek a szabadban. Ha neked sapkára és sálra van szükséged ahhoz, hogy kint tartózkodj, akkor nagy eséllyel a kölyökkutyád is fázni fog. A mozgás melegen tarthatja őket, de a járdák, a talaj hideg és a kiskutyák túl közel vannak hozzá, így érezni fogják a hideget, melyet áraszt.

Vannak bizonyos fajták, melye jobban bírják a hideget, a hosszabb, vastagabb vagy duplaszőrű kutyák,mint például a husky, a malamut, a kuvasz, komondor, német juhász stb. nem esnek kétségbe a hidegtől, ám a rövid szörű vagy kistestű kutyafajták kevésbé szeretik és bírják a fagyos időjárást.

Hogyan vigyázz a kutyádra fagyban?

Eddig talán kissé bolondosnak nézhetted azokat a gazdikat, akik mindenféle ruhákba öltöztetik kedvenceiket, és legtöbbször talán nem is indokolt a mindenféle divatos pulóver, szoknya, pláne napszemüveg viselése kutyák számára. Ám hóban, pláne, ha olyan helyen sétáltatsz, ahol sózzák is a talajt, jó, ha van egy cipője az ebnek, mely nemcsak a hidegtől, de a sótól és a vegyszerektől is megvédi a tappancsait.

Ha csak hideg van, nedvesség nincs, egy egyszerű kutyapulóver is jó szolgálatot tehet, hogy a kölyök vagy rövid szőrű, kistermetű kutyádat melegen tartsa, amikor a szabadban tartózkodtok.

Attól függően, hol alszik, a kölyökkutya éjszakánként fázhat hideg időben, érdemes rá meleg takarót teríteni, akár kutyapizsamát ráadni. De mikrohullámú sütőbe is berakható melegítő kulacsot, párnát is tehetsz mellé a vackába, házába, ágyába éjszakára —írja a brit Metro.