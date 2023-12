A kutatások folyamatosan mélyítik annak megértését, hogy bizonyos életmódbeli döntések hogyan befolyásolhatják a rák kialakulásának kockázatát. Szerencsére az egészséges táplálkozással csökkenthetjük a halálos betegség kialakulásának esélyét.

Fitokemikália, amely segítség a rák ellen

Egy orvos felfedett egy népszerű zöldséget, amely tele van egy erős fitokemikáliával. Dr. Tim Tiutan, egy rákos betegeket kezelő onkológus kórházi orvos a TikTok-oldalán vázolta fel azt a fitokemikáliát, amely segíthet a rák elleni küzdelemben.

Az orvos tanácsa nem drága, nehezen beszerezhető termékeket tartalmaz, hanem csak egy egyszerű brokkolit. A zöld zöldség tele van egy fitokemikáliával, az úgynevezett szulforafánnal – derült ki az Express cikkéből.

– Ezt a fitokemikáliát először az 1990-es években vizsgálta széles körben Dr. Jed Fahey a Johns Hopkins Egyetemen. Tekintettel a rákellenes tulajdonságaira utaló meggyőző kutatásokra, a brokkoli eladásai akkoriban világszerte az egekbe szöktek – magyarázta a szakértő.

A zöld zöldség használ

Számos in vitro (laboratóriumi) vizsgálat utalt arra, hogy a szulforafán miért rendelkezik rákellenes tulajdonságokkal. Azonban több (különösen humán) vizsgálatra van szükség előnyeinek további tisztázásához. Mindezzel együtt a rákmegelőzésen kívül is robusztus mennyiségű adat támasztja alá a keresztesvirágú zöldségek összes egészségügyi előnyét – fejtette ki Dr. Tim Tiutan.

Egy, a Journal of Oral and Maxillofacial Pathology című folyóiratban közzétett kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy érdemes rendszeresen fogyasztani a szulforafánt tartalmazó zöldségeket az általános egészség megőrzése és akár a rák kockázatának csökkentése érdekében.

A szakértő a brokkolicsírát ajánlja fogyasztásra, hiszen ebben elegendő mennyiség található a vegyületből. Ha azonban nem vagyunk brokkolirajongók, az orvos elmagyarázta, hogy a szulforafán a káposztában, a kelkáposztában és más keresztesvirágú zöldségekben is el van rejtve.

Kerüljük a mesterséges étrend-kiegészítőket

Továbbá, erős, rákellenes fitokemikáliát tartalmazó kiegészítőket vásárolhatunk is, azonban a szulforafánt tartalmazó palackozott étrend-kiegészítőket nem vizsgálták alaposan és az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal nem hagyta jóvá. Ezért jobb, ha a finomságot természetes zöld formájában választjuk Dr. Tim Tiutan szerint.