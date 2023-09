Egy amerikai kutatás azt vizsgálta, mely zöldségek és gyümölcsök segítik és melyek hátráltatják a fogyást. Kiderült, hogy a túl sok szénhidrátot, keményítőt tartalmazó zöldségek, mint például a krumpli, a borsó és a kukorica hátráltathatják a testsúlyunk csökkenését. A leghatékonyabbnak a fogyás elősegítésében pedig a karfiol bizonyult - írja a Diéta és Fitnesz. Ezen kívül a saláta- és káposztafélék, a karalábé, a tök fajtái, az uborka, a brokkoli alacsony cukortartalma miatt bármikor fogyasztható. Az uborkában mindössze 1,6 gramm cukor van, a többi felsorolt zöldségfélében is hasonló mennyiségekkel találkozhatsz.

A gyümölcsök közül a legjobb zsírégető az áfonya, a körte, az alma, az eper és szőlő - derült ki a tanulmányból.

Most, hogy itt az ősz, érdemes kihasználni, hogy több fajta, hazai szőlőből is válogathatunk. Bár sok más gyümölcshöz viszonyítva a szőlő cukortartalma viszonylag magas, 100 grammban körülbelül 78 kalória van, de ettől még beillesztheted a fogyókúrádba, ráadásul sok egyéb jótékony hatása is van. A szőlőben rengeteg a C-vitamin: magas antioxidáns-és polifenol tartalma segíthet a különféle betegségek megelőzésében. A kékszőlő valóságos gyógyszer, amely véd a szív-és érrendszeri megbetegedésekkel szemben és gyulladáscsökkentő hatása is van.

Óvatosan kell bánni azonban a banánnal, a magas kalóriatartalom miatt a fogyókúrázóknak nem ideális. Két banán elfogyasztásával több mint 300 kalóriát vihesz be a szervezetedbe, ami már majdnem egy főétkezés kalóriatartalmának felel meg. Jó hasznát veheted azonban sportolás előtt vagy után, a szénhidrátraktárak feltöltéséhez.