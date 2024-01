A január 1-je legyen most is a pihenésé, másodikán már úgyis újra a munkában bizonyíthatsz. A hét első napján azonban még kell belekezdened semmibe, készülj az új évre: gondold át, mit szeretnél magad mögött hagyni és mi az, amire vágysz 2024-ben és tervezgesd, mi mindent teszel meg érte. Az Ikreket a Merkúr, a Kosokat a Mars segíti majd az év első napjain, a Halak veszekedésbe bonyolódhat, de inkább térjen ki előle. A Vízöntő nehezen rázódik vissza a munkába, de kollégái átsegítik a nehéz perceken, a Szűz pedig a szokásosnál is érzékenyebb lesz.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A hagyomány szerint, amit újév első napján teszel, azt fogod egész évben csinálni. Hétfőn a Szűz fogyó Hold takarításra, rendrakásra kifejezetten jó lenne, ám ezen január 1-jén tilos mosni, főzni, varrni és veszekedni. Kedden a Merkúr elindul előre, csütörtökön bolygód, a Mars belép a Bakba. Ezek szerint nem maradsz le semmiről, könnyedén utoléred magad. Az év első hétvégéjén jót tenne neked a gyógyvíz.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Nagyszerűen indul a heted és a 2024-es éved. Nagyszerű fényszögek szerint tele leszel bizakodással és tervekkel. Csütörtökön a Bakba lépő Mars maratonfutóvá tesz: vagyis hosszú távon be tudod osztani az erődet, ami a siker eléréséhez elengedhetetlen. Sajnos hétvégén mindkét napra jut veszekedős konstelláció. Úgy tűnik, most a te higgadtságod az egyetlen és legjobb ellenszer.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Az év első napján pihenj és töltődj! Kedden bolygód, a Merkúr elindul előre, amitől te is beindulsz. Így ez igazán lendületes évkezdet lesz, de a hatékonysághoz elengedhetetlen a stratégia. Gondold át, hogy jutsz el a célodig! Csütörtökön a Bakba lépő Mars szívós kitartást ad ehhez. Január első hétvégéje akkor lesz jó, ha az egészséged érdekében vízkúrát tartasz.

