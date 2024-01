Ha szívesen jársz munkába biciklivel, és eddig se okozott problémát, hogy hová tedd, hol öltözz át utána, már bizonyára csak a hideg tart vissza, hogy télen is tekerj.

Kerékpározni tavasszal és ősszel a legjobb, mert ha nem esik az eső, akkor az időjárás igazán kellemes a tekeréshez. Nyáron a kánikula, télen a hideg és a csúszós utak nehezítik meg dolgunkat, azonban ilyenkor se kell teljesen lemondanunk róla.

A téli kerékpározás egészségügyi előnyei közé tartozik, hogy a hidegben több kalóriát égetsz el, ami javítja az állóképességed. A pszichológiai hatásai is kitűnőek, hiszen ha télen bringázol, akkor kimozdulsz a négy fal közül, ami szabadságérzetet nyújt. A reggeli munkába tekerés pedig energialöketet ad, és csökkenti a stresszt, ami segít abban, hogy nap közben aktívabb legyél.

Kerékpár téli felszerelése

A téli időjáráshoz szereld fel kerékpárodat hosszú sárvédővel elől és hátul. Ezt kiegészítheted toldókkal, amit laffantyúnak neveznek, ami a mögötted haladót is védi a felcsapódó latyaktól. Télen mindig használj szélesebb, jobban tapadó gumikat. Tartsd karban és zsírozd a mozgó alkatrészeket, és ellenőrizd gyakrabban a fékeket, melyek ilyenkor jobban kopnak. A lámpákat is ellenőrizd, sose árt, ha van nálad tartalékba egy másik, és néhány elem, hiszen a láthatóság mindig fontos. Ha megérkeztél célodhoz mindig töröld le a kerékpárra rakódott kosz nagyját, otthon pedig alaposan tisztítsd meg, ezáltal védheted a rozsdásodástól is.

Öltözék

Egyénenként változó, ki mennyire fázós, miben érzi jól magát, illetve, hogy milyen körülmények között, mekkora távolságot tesz meg kerékpárral. Öltözz rétegesen: inkább több vékonyabb réteget viselj, mint kevés vastagot. Ízületeid védelme érdekében vegyél fel aláöltözőt vagy ízületvédőt, kesztyűt. Ügyelj a láthatóságra, viselj világos, jól látható színű ruhákat. Mindig használj fényvisszaverő csíkokat vagy mellényt, mivel a látási körülmények rosszabbak, mint nyáron. Praktikus, ha mindig van nálad egy esőponcsó vagy vízálló dzseki. A szemüveg véd a széltől, a napellenzős sapka pedig a hóeséstől.

Közlekedés

Engedj a keréknyomásból, hogy a gumik jobban tapadjanak. Került a hirtelen, éles kanyarokat, inkább lassabban és nagyobb íven vedd be őket. A csúszós utakon időben kezdj fékezni finoman, fokozatosan mindkét féket használva, hiszen a jeges utakon megnövekszik a féktávolság is. Indulj korábban és lassabban haladj célod felé. Csak azt vidd magaddal, amit feltétlenül szükséges és tedd a csomagtartóba. A felesleges súlyok nehezítik a kerékpárod irányíthatóságát. Lehetőleg kerüld a jeges útszakaszokat, a vastag hótakarót, és ne megszokásból tekerj az úton, hanem koncentrálj, tartsd stabilan a kormányt, hogy sérülés nélkül célba érj.