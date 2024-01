Ha télen nem fagyott a talaj, akkor bátran ültethetsz, és bizonyos növényeket átültethetsz kertedben, de mindig olvass utána a kertészeti oldalakon és közösségi média csoportokban, hogy milyen igényei vannak növényednek. Összegyűjtöttük a legáltalánosabb téli munkálatokat, melyeket bátran elvégezhetsz odakint.

1.) Szerszámok ellenőrzése

Télen érdemes megnézned és ellenőrizned szerszámaid állapotát. Tisztítsd meg őket, cseréld ki a lötyögő nyeleket és fogantyúkat, húzd meg a csavarokat. Nem utolsó sorban pedig élezd meg a metszőollókat és vágóeszközeidet, hogy minél szebben metszhesd növényeidet. Minél szebb vágott felületet ejtesz a növényen, annál kisebb az esélye annak, hogy a kórokozók megtámadják.

2.) A megtermelt zöldségek tárolása

A megtermelt zöldségeket mind szeretnék minél tovább a legjobb körülmények között tartani, hogy sokáig elálljanak. Zöldségek közül a burgonya, a sárgarépa, a petrezselyem, a káposzta, a bab, a hagyma, a fokhagyma, a sütőtök tárolható sokáig, a gyümölcsök közül az alma, a körte és a birs. Mielőtt eltennéd őket, alaposan nézd át őket, mert a sérült darabok gyorsan megfertőzik a többit is.

3.) Tervezz előre

Összegezd, hogyan sikerült az éved kertészeti szempontból. Mely növények érezték jól magukat, melyeket kell jövőre máshova ültetned, hogy jobban fejlődhessenek. Bátran rendeld meg már most a jövő évi vető-, és virágmagokat, miközben átgondolod, melyiknek hol lesz a legjobb helye jövőre a kertedben. Tervezhetsz ültetési sorrendet és átgondolhatod azt is, hogyan társíthatod legjobban növényeidet.

4.) Téli metszés

A metszést télen is elkezdheted, illetve befejezheted az ősszel elmaradt munkálatokat is. A szőlőt, őszi málnát, a fügét és a lilaakácot már most is megmetszheted, míg a gyümölcsfákat a tél második felében érdemes metszeni. Azonban sose állj neki a munkálatoknak -5 fok alatt. Ilyenkor a növények könnyebben törnek, könnyebben sérülnek. A munkához használj éles és tiszta metszőollót, kesztyűt.

5.) Téli vetés

Beltérben elkezdheted a paradicsom és paprika magok vetését, nevelését. A megfelelő növekedéshez növényeidnek szükségük lesz lámpafényre is. Ugyanígy elvetheted beltérben a retket, a salátát, a borsót és a póréhagyma magjait is. Tél végén, mikor már enyhül az idő, a kertben elvetheted a hidegtűrő magokat, ilyen a sárgarépa, a petrezselyem, a hagymafélék magja, és elkezdheted a duggatást is.