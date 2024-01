Egy 2021-es tanulmány kimutatta, hogy a fehérneműk nagy része mosás után sem teljesen tiszta, amelynek az egyik oka, hogy nem megfelelő hőmérsékletre állítjuk a mosógépet.

„A hőmérséklet játssza a legfontosabb szerepet a kórokozók elleni védekezésben, melyek elpusztításához 40-60 °C-ot meghaladó vízhőmérsékletre van szükség” - jelentette ki Charles Gerba mikrobiológus professzor, hozzátéve, hogy azok, akik csak 30-40 °C-on mossák ruháikat, valószínűleg más ruhaneműkre, például konyharuhákra és párnahuzatokra is átviszik az alsóneműkről szennyeződéseket.

Az eredmények azért is fontosak, mert sokan az energiarak emelkedése miatt igyekeznek a lehető legtöbb energiát spórolni a mosáson, egy brit felmérés szerint a megkérdezettek 76 százaléka 40 fokos vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten mossa ki a ruháit.

Ennél megdöbbentőbb, hogy saját bevallása szerint a britek 32 százaléka mosás előtt többször is felveszi ugyanazt a fehérneműt. Ebben a férfiak járnak az élen...

A jó hír, hogy a spórolósok is lehetnek higiénikusabbak, ugyanis léteznek már olyan mosószerek, melyek akár 15 fokos mosásnál is elpusztítják a baktériumok akár 99,9 százalékát is. Ám még ez sem változtat azon a tényen, hogy a bugyikat és alsónadrágokat csupán egyszer ajánlott felvenni - írja a The Sun.