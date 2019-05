Majka felesége, Majoros Hajnalka nemrég részt vett egy jógatáborban.

Bár az első óráján még képtelen volt koncentrálni, sokszor elnevette magát, Majoros Hajni mégis nagyon megszerette a jógát. Majka csinos felesége nemrég még egy Balaton-parti jógatáborba is elment, ahova magával vitte húgát, Brigittát is.

„Az önuralom gyakorlására nagyon jó. Ráadásul az egyik barátnőm jógaoktató, akit imádok, és végtelenül megnyugtat, ha csak telefonon is beszélgetek vele. Szeretném, ha ez a nyugodtság rám is átszállna, a pozitív energiákat keresem benne. (...) Két napot voltunk ott, de teljesen feltöltött. Néha kell, hogy az ember kiszakadjon a hétköznapokból, gyerekzsivaj nélkül maradjon, és ne kérdezgessék tőle állandóan, mi hol van, és ezzel most Petire céloztam” – nyilatkozta Hajni a Blikknek.