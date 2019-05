5 illemszabály, amit erősen érdemes betartani az edzőteremben

Az edzőterem lehet félelmetes, lehet szokatlan vagy otthonos közeg, de az ottani illemszabályok – bár többségük íratlan – mindenkire vonatkoznak. Most az öt legfontosabbat szedtük össze, melyek éppúgy érintik a teljesen kezdőket, mint a heti több alkalommal terembe járókat.

1. Ügyelj a tisztaságra

Az edzés bizony izzadással jár, ennek nyomait pedig mindenkinek kötelessége megelőzni. Valld be, te sem szívesen feküdnél le például a fekvenyomó padra, amely még nedves az előtted rajta dolgozó edzőtársadtól. Épp ezért alap kell, hogy legyen a törölköző használata, amit minden ilyen helyzetben magad alá kell terítened. A legtöbb edzőteremben még fertőtlenítő kendők, spray-k is el vannak helyezve, melyek alkalmazása erősen ajánlott.

2. Ne menj betegen edzeni

Senki sem örül egy köhögő, netán lázas edzőtársnak, aki után használnia kell a gépeket, eszközöket. Senki sem azért jár edzőterembe, hogy lebetegedjen, fordított esetben te sem szeretnél egy láthatóan beteg ember mellett guggolni vagy épp súlyzózni. Ugyanakkor ez nem csupán a többiek irányába nem fair, még magadnak is ártasz, hiszen nem leszel olyan teljesítményre képes, amivel fejlődést érhetnél el, sőt, a nagy erőkifejtés miatt még el is húzódhat vagy épp súlyosbodhat a betegséged.

3. Nem a strandon vagy, jegyezd meg

Egy szépen kidolgozott felsőtest egy feszesebb pólóban, trikóban is látszik, nem kell félmeztelenül flangálnod a teremben, hogy ezt mindenki észrevegye. Ennek nem itt van a helye. A papucs viselésétől is tartsd magad távol, ami egyrészt balesetveszélyes, másrészt higiéniai szempontból sem a legjobb választás.

4. Ne bámulj

Egy edzőteremben sok formás úr és hölgy fordul meg, de ugyanilyen arányban vannak azok is, akik még csak most kezdik az alakformálást. Soha senkit sem illik megbámulni – akár pozitív, akár negatív véleményed van az illetőről. Sőt, ennek hangot is adni a lehető legmodortalanabb viselkedés. A bámulással zavarhatsz másokat, vagy elveheted a kedvét az edzéstől. Ne tedd!

5. Ne szólj be

Bizony sokan nem tudják, hogy egy-egy gépet hogyan is kell használni, vagy épp nem szabályosan, esetleg túl nagy súllyal végzik a gyakorlatokat. Erre elsősorban a teremedző köteles odafigyelni. Te semmiképp se böffents oda semmit csak úgy, mert épp nem tetszik az, amit látsz, mást kinevetni pedig eszedbe se jusson. Ezzel csupán megalázod a másikat. Amennyiben valóban segíteni szeretnél neki, lépj oda hozzá és tisztelettudóan hívd fel a figyelmét a sérülésveszélyre, vagy mutasd meg neki a helyes kivitelezést. Esetleg javasold egy edző segítségének az igénybevételét. Te is voltál kezdő, ezt sose feledd el!