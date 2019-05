Már kisgyermekként is túlsúlyos volt, 30 évesen pedig egy drasztikus diéta után elérte mindenkori legmagasabb súlyát: 195 kiló lett. Nicholas Latham ez után határozta el, hogy lefogy. Ismerd meg Nicholas életmódváltásának történetét!

Habár az ifjúsági focicsapatban is játszott, vagyis kifejezetten szeretett sportolni, már akkor is ő volt a legducibb kisfiú. Hatévesen 43 kiló volt, a súlyával folytatott harc pedig egészen felnőtt koráig tartott. 30 évesen egy drasztikus diéta után alaposan visszahízott, elérte mindenkori legnagyobb súlyát: 195 kiló lett.

A most 32 éves Nicholas Latham ma már pontosan látja, hogy táplálkozási szokásai vezettek idáig. "Soha nem figyeltem tudatosan, hogy mit eszek. Nem is gondoltam rá, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy mivel táplálom a testemet. Ettem, amit és amikor megkívántam, főleg persze gyorsételeket" – mondja Nicholas.

"Korábban azt hittem, hogy a súlyom nem kifejezetten zavar, de később rájöttem, hogy soha nem voltam igazán boldog. Ekkora súllyal a mindennapi dolgok is nehézkessé válnak, mint a cipőfűző bekötése, vagy a zokni felhúzása, nem beszélve az állandó légszomjról" – meséli Nicholas, aki egy nyaralás után döntötte el, hogy nem akar tovább így élni. "Csodálatos utazásunk volt a barátnőmmel, de nem tudtam igazán kiélvezni. Fantasztikus természeti környezet vett minket körül, de egy kisebb kirándulást sem tudtunk együtt tenni. Ez nagyon lelombozott, szenvedtem tőle, hogy nem vagyok rá képes." Ez persze csak az utolsó csepp volt a pohárban, ugyanis Nicholas kétgyermekes apaként korábban is rettegett attól, hogy megélhesse gyermekei nagy pillanatait az életben. Az ikrek ötödik születésnapja előtt aztán végleg megérett benne az elhatározás.

Mivel Nicholas felismerte, hogy az étrendjével komoly problémák vannak, ezzel kezdte a változást. "Nem számoltam a kalóriákat, nem feszültem rá, és nem is akartam drámai és gyors változást. Inkább csak arra figyeltem, hogy jó minőségű ételekre cseréljem le a sokféle gyorséttermi fogást. Sok halat és szárnyast ettem, és végre megismerkedtem a zöldségekkel is" – mondja Nicholas, aki hamarosan sportolni is elkezdett. Először csak a ház körül tett sétákat, majd az ellipszis trénert is beiktatta a mindennapjaiba.

Nicholas 100 kilóra fogyott, de ahogy ő mondja, nincs megállás. "Ez az egész nemcsak a súlyvesztésről szól, hanem arról, hogy egészséges életmódot éljek, és ezt taníthassam meg a gyermekeimnek is."