A repcéről elsősorban mindenkinek a május elején virágzó óriási, sárgán vibráló mezők jutnak eszébe. Felhasználásának lehetőségeiről, jótékony hatásairól már kevesebbet tudunk, pedig rendkívüli hatásai miatt a mindennapi étrendbe kívánkozik.

Repceolaj

A napraforgó mellett a másik legfontosabb olajnövényünk a repce. Érdekesség, hogy olaját a petróleum felfedezéséig főként világításra használták. Amikor aztán a 20. században újra fellendült a repce termesztése, elsősorban az élelmiszeriparban terjedt el a felhasználása: önmagában olajként (sütőolaj, és hidegen sajtolt olaj), illetve margarin alapanyagaként is használatos.

A repceolaj – a mérsékelt égövi olajokhoz hasonlóan – rendkívül magas arányban tartalmaz telítetlen zsírsavakat, többek között esszenciális omega-3 és omega-6 zsírsavakat is. Ezek olyan létfontosságú zsírok, amelyeket a szervezet nem tud előállítani, így a táplálkozásunk során kell gondoskodnunk bevitelükről.

Az omega-3 és omega-6 esszenciális zsírsavak egymáshoz képest optimális arányban fogyasztva (1:5 – 1:10, amely a repceolajra jellemző) hozzájárulnak a vér normál koleszterinszintjének fenntartásához, ezzel az érrendszeri plakkok képződésének csökkentéséhez.

A repceolaj vitamintartalma is figyelemre méltó; A-, E- és K-vitaminok találhatók benne. Az A-vitamin a normál látás fenntartásához járul hozzá, de az immunfolyamatok megfelelő működésében is fontos szerepe van. Az E-vitamin antioxidáns hatású, hozzájárul a szervezet káros szabad gyökökkel szembeni védelméhez. A K-vitamin pedig többek között részt vesz a normál csontozat fenntartásában.

A repceolajat fogyaszd a változatos és kiegyensúlyozott étrend, valamint az egészséges életvitel részeként.

Repceméz

Olaja mellett a repce méze is finom és jótékony hatású. Az összes mézfajta közül ennek a legalacsonyabb a savtartalma, enyhén lúgos kémhatású, így érzékeny gyomrúak is fogyaszthatják, sőt, ennek során a gyomorsav-túltengést is mérsékelheti valamelyest.

A legtöbb mézhez hasonlóan fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású, támogatja az immunrendszert, rendszeresen fogyasztva egészségmegőrző hatású; például a vastartalma is kifejezetten magas.

A mézek között a repcének a legmagasabb a szőlőcukor-tartalma, azaz nagy energiatartalmú adagokban fogyaszthatjuk, ami fokozott szellemi vagy fizikai munka végzése közben teheti alkalmi jelleggel hasznossá.

Az olajhoz hasonlóan a mézben is megtalálható az E-vitamin, amiről nem árt tudni, hogy külsőleg is jótékony hatású; felveszi a harcot a ráncokkal, de a gyulladt bőrt is megnyugtatja.