Hűtsd le magad cukormentes, frissítő limonádékkal

Egy felnőtt ember szervezetének minimum napi két liter vízre van szüksége. A nyári kánikulában a folyadékigényünk ennél még több is lehet. Egy-egy meleg délutánon, vagy éppen egy kerti partin kellemes változatosságot jelenthet, ha feldobjuk valamivel a tiszta vizet, vagyis jöhetnek a cukormentes limonádék!

Mentás málnás limonádé

Egy nagyobb kancsóhoz pürésíts két nagy maréknyi málnát. Ha még az eperszezon végét éled, akkor eper is lehet a választott gyümölcs. Ezt a pépet öntsd fel vízzel, majd jöhetnek bele a frissen szedett mentalevelek. Érdemes pár órát állni hagyni, hogy a menta is kellemesen kiérződjön belőle. Ha nincs ennyi időnk, egy mozsárban kissé nyomkodjuk össze a mentaleveleket, így a benne lévő illatanyagok és aromák máris kiszabadulnak.

Jó tudni! Nem érdemes jéghidegen fogyasztani sem a vizet, sem a limonádét, az ugyanis addig a gyomrunkban marad, míg el nem éri a testhőmérsékletet.

Rózsavizes limonádé

A rózsa nemcsak a kozmetikumokban csodaszer, de belsőleg is jót tesz, nem beszélve a különleges ízéről. Természetesen ne keverjük össze a kettőt, hiszen van kozmetikai célokra és belső fogyasztásra alkalmas, antioxidánsokban gazdag, harmonizáló hatású rózsavíz. Nagyjából másfél liter vízhez 8 evőkanálnyi rózsavizet tegyünk, majd facsarjunk hozzá citrom- és lime-levet is. Igazi hűsítő, mégis ízekben gazdag ital lesz.

Óvakodj a citromtól! A déligyümölcsök héját különböző tartósítószerekkel kezelik. Éppen ezért még alapos mosás után se tegyél citromkarikákat vagy lime-karikákat a limonádéba, mert beleáznak ezek a vegyszerek. Ha mindenképpen ehhez ragaszkodsz, bio minősítésű citromot vegyél.

Jégbe zárt gyümölcsök

Rendkívül mutatós, igazi kerti partis limonádé, és a gyerekeknek is nagy kedvence ez a jégkockás ital, hiszen már látványra is rendkívül színes és vidám. Elkészíteni is nagyon egyszerű, habár időben kell rá gondolni, hiszen a jégkockáknak meg kell fagyniuk. A jégkockatartóba tegyél bogyós gyümölcsöket, málnát, szedret, áfonyát, akár vegyesen is. A maradék helyet töltsd fel vízzel, és már mehet is a fagyasztóba. A jégkockák olvadásával a gyümölcsök is kiszabadulnak, így hűsítő, egyben gyümölcsökkel teli italt kapunk. A jégkocka mellé persze tehetünk még a vízbe mentaleveleket és citrom- vagy lime-levet is.