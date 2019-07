A nyári szezon előtt kitartóan küzdünk azért, hogy elérjük a vágyott bikinialakot, majd jönnek a lustálkodós nyaralások, amikor is minden szempontból elengedjük magunkat. Ugyan a diétákkal ellentétben az egészséges életmódnak fontos része az is, hogy beleférnek a kilengések, de nem érdemes átesni a ló túlsó oldalára, egy-egy nyaralás alkalmával ugyanis több mint 5 kilót is fel lehet szedni. Íme, néhány tipp, hogy ne így történjen!