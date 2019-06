Közel 100 kilót fogyott az ismert pornóproducer, Kovi.

Kovi soha nem volt vékony testalkatú, ám amikor a mérleg már 200 kilót mutatott, úgy döntött, elég volt, itt az ideje lefogyni. Valóban komolyan gondolta, kitartásának és drasztikus diétájának hála immár közel egy mázsát sikerült leadnia és szinte rá sem lehet ismerni. Ráadásul nem csak a külseje változott meg, az egészségi állapota is rengeteget javult, már nem kell gyógyszereket szednie.

„A jelenlegi állapotomban 110 kiló vagyok, ami bizony 90 kiló fogyást jelent. Most már nem állok le, becéloztam a 90 kilót, ami, ha így haladok, nagyon hamar meg is lesz. (...) A vérnyomásom beállt, elhagyhattam a gyógyszereket és a cukrom is jó, aminek igazán örülök” – mondta el a Ripostnak a pornóproducer.